RWE-„Zwote“ geht mit vier Neuzugängen in die Rückrunde

Rot-Weiss Essens „Zwote“ verstärkt sich quantitativ sowie qualitativ – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Als Aufsteiger hat sich die Reserve von Rot-Weiss Essen in der Bezirksliga Gruppe 6 bislang sehr ordentlich präsentiert. Mit Blick auf die Professionalisierung der zweiten Mannschaft möchte RWE natürlich weiter nach oben greifen. Für die Rückrunde haben sie sich mit vier neuen Gesichtern verstärkt.

Lorenz ist mit der Hinrunde zufrieden – mehr aber auch nicht

Mit drei Siegen ist die „Zwote“ von Rot-Weiss Essen in ihre erste Bezirksliga-Saison gestartet. Zum Start der Rückrunde stehen sie mit 34 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz – und das als Aufsteiger. Cheftrainer Stefan Lorenz stellt noch Verbesserungsbedarf fest, wie er den Vereinsmedien erklärt: „Aus meiner Sicht war die Hinrunde in Ordnung. Der Start ist uns gut gelungen, anschließend haben wir gegen die direkten Konkurrenten leider zu wenige Punkte geholt, konnten uns zum Schluss aber wieder an die Spitze heranarbeiten.“ Entsprechend angriffslustig blickt er auf die anstehende Rückrunde: „Es gab weder ein echtes Highlight noch ein besonderes Negativerlebnis. Wir wissen, wie wir die Hinrunde einzuordnen haben, und wollen in der Rückrunde angreifen.“

Zugänge die den Ambitionen gerecht werden

Um den Abgang von Luiz Kreisköther, den es zurück zur SG Essen-Schönnebeck zieht, zu kompensieren, darf sich Lorenz auf vier neue Spieler freuen. Mit Marcel Lenz (SSVg Velbert), Flavio Dietz, Orcun Mengeli (beide Rhenania Bottrop) und Ole Nissen (Sportfreunde Niederwenigern) ist vor allem die breite des Kaders ab sofort gestärkt, um die Ambitionen des 44-Jährigen an der Seitenlinie ein Stück näher zu kommen. Lorenz sieht das auch as einen absolut nötigen Schritt: „Wir konnten und mussten uns sowohl qualitativ als auch quantitativ verstärken. Leider haben sich Artin Kordi und Aslan Nadojan im letzten Meisterschaftsspiel verletzt und werden uns langfristig nicht zur Verfügung stehen“, erklärt er.