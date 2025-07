RWE zeigt ETB im Stadtduell die Grenzen auf

Den gut gelaunten 3000 Zuschauern am Uhlenkrug-Stadion wurde besonders im ersten Durchgang kurzweilige Fußballunterhaltung geboten. Mit 5:1 (4:0) setzte sich Drittligist Rot-Weiss Essen gegen den zwei Klassen tiefer postierten ETB Schwarz-Weiß Essen durch. Mit dem zweiten Anzug der Profimannschaft war der Niveauunterschied nicht mehr so deutlich wie zuvor ausmachen.

RWE-Dominanz nach dem Führungstreffer

Sichtlich angestachelt von der großen Kulisse schmiss sich der ETB anfänglich in jeden Zweikampf und wollte den Gästen die Räume in der eigenen Hälfte so eng wie möglich machen. Der Plan schien anfänglich aufzugehen. Erst nach einer Ecke brannte es erstmals lichterloh im Strafraum des Oberligisten. Der ETB konnte den Ball nicht aus der Gefahrenzone befreien, aus dem Gewusel hoppelte der Ball vor die Füße von Gianluca Swajkowski, der aus kurzer Distanz nur das rechte Gebälk traf (8.).