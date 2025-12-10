RWE-Trainer Koschinat. Sportlich und finanziell läuft es beim Revierclub. – Foto: Sven Leifer

RWE: Zahlen und Beschlüsse der Jahreshauptversammlung 2025 Aufsichtsrat neu besetzt

Rot-Weiss Essen hat am 10. Dezember seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Die Sitzung dauerte nach Angaben des Vereins mehrere Stunden und fand vor gut 1.200 teilnehmenden Mitgliedern statt. Laut "Reviersport" verlief die Versammlung weitgehend harmonisch, auch weil die Verlängerung von Cheftrainer Uwe Koschinat während der Veranstaltung bekanntgegeben wurde.

Gewählt wurden sieben Mitglieder für den neuen Aufsichtsrat: Thomas Hermes, Hans-Henning Schäfer, Waldemar Wrobel, Marco Assink, Matthias Jablonski, Andree Stracke sowie Lukas Pruschko als Fan-Vertreter. Nicht erneut dabei sind unter anderem Kurt Ehrke, Andre Helf und Lothar Oelert. Auch der Ehrenrat wurde neu bestimmt. Ihm gehören künftig Detlev Jaritz, Irmgard Maurer, Walther Müggenburg, Bernd Schmalhausen und Georg Schrepper an.

Finanzen: Rekordjahr für RWE RWE meldet laut Reviersport einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro, ein Plus im Vergleich zum Vorjahr. Erwirtschaftet wurde ein Gewinn von gut 670.000 Euro. Der Verein spricht von hoher wirtschaftlicher Stabilität und Rekordwerten bei Liquidität, Umsatz und Sponsoring. Der Lizenzspieler-Etat wurde in der laufenden Saison auf über 6,5 Millionen Euro erhöht.