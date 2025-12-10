RWE: Zahlen und Beschlüsse der Jahreshauptversammlung 2025

Rot-Weiss Essen hat am 10. Dezember seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Die Sitzung dauerte nach Angaben des Vereins mehrere Stunden und fand vor gut 1.200 teilnehmenden Mitgliedern statt. Laut "Reviersport" verlief die Versammlung weitgehend harmonisch, auch weil die Verlängerung von Cheftrainer Uwe Koschinat während der Veranstaltung bekanntgegeben wurde.
Gewählt wurden sieben Mitglieder für den neuen Aufsichtsrat: Thomas Hermes, Hans-Henning Schäfer, Waldemar Wrobel, Marco Assink, Matthias Jablonski, Andree Stracke sowie Lukas Pruschko als Fan-Vertreter. Nicht erneut dabei sind unter anderem Kurt Ehrke, Andre Helf und Lothar Oelert.
Auch der Ehrenrat wurde neu bestimmt. Ihm gehören künftig Detlev Jaritz, Irmgard Maurer, Walther Müggenburg, Bernd Schmalhausen und Georg Schrepper an.
Finanzen: Rekordjahr für RWE
RWE meldet laut Reviersport einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro, ein Plus im Vergleich zum Vorjahr. Erwirtschaftet wurde ein Gewinn von gut 670.000 Euro. Der Verein spricht von hoher wirtschaftlicher Stabilität und Rekordwerten bei Liquidität, Umsatz und Sponsoring. Der Lizenzspieler-Etat wurde in der laufenden Saison auf über 6,5 Millionen Euro erhöht.
Mitglieder und Fan-Zahlen
Der Klub verzeichnet über 14.000 Mitglieder, rund 17.700 Zuschauer im Schnitt bei Heimspielen und knapp 12.000 Dauerkartenbesitzer. Auf den Social-Media-Kanälen – vor allem Instagram – ist seit Ende 2022 ein deutliches Wachstum zu beobachten.
Merchandising und Sponsoring
Im Merchandising erreichte der Verein bei geringerer Vertriebslast nahezu den gleichen Rohertrag wie im Vorjahr. Im Sponsoring berichtet RWE über starke Zuwächse, der Erlös wuchs im Vergleich zu 2022/23 deutlich.
Stadion und Trainingslager
Beim Pachtvertrag für das Stadion an der Hafenstraße konnte der Klub nachverhandeln und laut Reviersport einen finanziellen Vorteil erzielen. Das geplante Trainingslager in der Türkei im Januar 2026 soll für den Verein kostenneutral sein.