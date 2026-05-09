RWE wieder zurück im Aufstiegsrennen, Torfestival in Rostock

RWE würde im Fall eines Sieges nach Punkten mit Duisburg gleichziehen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Wie bei kaum einem anderem Klub im deutschen Profifußball dürfte sich für Rot-Weiss Essen vor dem Verfolgerduell mit dem SC Verl die Charakterfrage stellen. Nach der jüngst verheerenden Niederlagenserie braucht das Team von Uwe Koschinat dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Sollte es dazu nicht reichen, würde Energie Cottbus mit einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden das Top-Trio festlegen. Die dazugehörige Reihenfolge steht in jedem Fall aber noch aus.