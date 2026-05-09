RWE wieder zurück im Aufstiegsrennen, später Siegtreffer für Cottbus

Energie Cottbus hat den Aufstieg in der eigenen Hand. – Foto: Imago Images

Nach der katastrophalen 1:6-Schlappe aus der Vorwoche gegen den VfB Stuttgart II, hat sich Rot-Weiss Essen im richtigen Moment berappelt und ist mit dem 1:0-Sieg gegen den SC Verl vor dem Saisonfinale mittendrin im Aufstiegskampf. Die bessere Tordifferenz auf dem dritten Rang hat weiterhin der MSV Duisburg, der am Freitag nicht über ein torloses Remis gegen den FC Erzgebirge Aue hinauskam. Energie Cottbus ist den beiden Niederrhein-Klubs dank des 2:1-Siegs gegen den SV Wehen Wiesbaden zwei Punkte voraus. Der F.C. Hansa Rostock hat nach einem 5:3-Torfestival gegen den die Stuttgarter Zweitvertretungen immerhin noch die theoretische Chance auf Platz drei.

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Starke Ulmer holen einen Punkt gegen Osnabrück

Im Duell zwischen dem sicheren Absteiger und dem Meister ging es gleich munter los. Für den SSV verfehlte Elias Löder das Gehäuse per Flugkopfball (3.), auf der anderen Seite nickte Kai Pröger nach Vorlage von Lars Kehl am Tor vorbei (5.). Daraufhin beruhigt sich die Partie phasenweise wieder. Osnabrück hatte aber sicher mehr vom Spiel. Eine gute Chancen ließ der VfL auch noch liegen, nachdem Pröger von Robin Meißner in Szene gesetzte wurde, im letzten Moment konnte Dennis Dressel ihn aber noch entscheidend am Abschluss hindern (22.). Besser lief es dann auf der anderen Seite. Löder und Chessa kombinierten sich im Zusammenspiel vor das gegnerische Tor. Schlussendlich traf Chessa freistehend zur Führung (26.). Abu-Bekir El-Zein hätte daraufhin auch noch den zweiten Treffer nachlegen können, verzog aus vielversprechender Möglichkeit allerdings (33.). Osnabrück agierte in dieser Phase eigentlich etwas passiv, schlug vor der Halbzeitpause aber eiskalt zu. Eine abgefälschte Flanke von Pröger landete bei Kehl, der im Strafraum eiskalt den Ausgleich markierte (44.).

Nur ein Remis für den Meister. – Foto: Imago Images

Nach dem Seitenwechsel wurde Osnabrück wieder stärker, ließ aber die entscheidenden Chancen vermissen. Anders die Spatzen über Konter. Dressel schoss zunächst über das Tor (74.), darauf parierte Lukas Jonsson gegen Max Brandt (75.). Danach passierte nicht mehr sonderlich viel. Ulm kann sich das Erfolgserlebnis eines Punktgewinns gegen den Meister auf die Fahne schreiben, ehe es bald in die Regionalliga geht. VfL Osnabrück – SSV Ulm 1846 Fußball 1:1

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Bashkim Ajdini (52. Luc Ihorst), Yigit Karademir, Jannik Müller, Robert Tesche (52. Bjarke Jacobsen), Lars Kehl (67. David Kopacz), Kevin Wiethaup, Kai Pröger (67. Ismail Badjie), Frederik Christensen (83. Kevin Schumacher), Robin Meißner

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Niklas Kölle, Niko Vukancic (46. Lukas Mazagg), Luca Bazzoli, Dennis Chessa, Dennis Dressel, Elias Löder (87. Marcel Seegert), Ben Westermeier, Mirnes Pepic (46. Max Brandt), Abu-Bekir El-Zein (77. Ensar Aksakal), Lucas Röser (77. Evan Brown)

Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt) - Zuschauer: 14752

Tore: 0:1 Dennis Chessa (26.), 1:1 Lars Kehl (44.) ____ Auch Tolga Cigerci kann Matchwinner: Cottbus ist dem Aufstieg nah

In der Anfangsphase kamen beide Seiten nur selten in gefährliche Räume. Der SVWW war aktiv und brachte die Lausitzer immer wieder unter Druck. So musste sich Cottbus selbst häufig auf lange Bälle beschränken. Nach einer halben Stunde näherte sich auf Moritz Hannemann auf Seiten von Energie zweimal an (34.,36.). Es klingelte jedoch auf der anderen Seite. Moritz Flotho gab zunächst weiter auf Tarik Gözüsirin, dessen Schuss von Marius Funk direkt zu Lukas Schleimer abgewehrt wurde. Der ließ sich nicht zweimal bitten und traf zur Führung (37.). Cottbus musste sich aber auch nicht lange schütteln. Hannemann traf mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze (41.).

Hannemann brachten den zwischenzeitlichen Ausgleich. – Foto: Imago Images

Im zweiten Durchgang wurde es zunehmend unübersichtlich. Vermehrte Abspielfehler sorgten immer für einen unregelmäßigen Spielfluss. Erst in der Spätphase des zweiten Durchgangs erhöhten die Lausitzer noch einmal die Schlagzahl. Zunächst traf Tolga Cigerci nach schönem Kombinationsspiel die Kugel nicht richtig (79.), wenig später hatte er dann Erfolg - und wie. Aus über 20 Metern nahm der Joker Maß und traf ins untere Eck (89.). Somit begibt sich Cottbus in eine hervorragende Ausgangssituation vor dem letzten Spieltag, wo vielleicht sogar schon ein Zähler für den direkten Aufstieg reichen könnte. FC Energie Cottbus – SV Wehen Wiesbaden 2:1

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Henry Rorig (71. Anderson Lucoqui), Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Simon Straudi, Dominik Pelivan, Jannis Boziaris (60. Tolga Cigerci), Lukas Michelbrink (84. Ted Tattermusch), Moritz Hannemann (71. Merveille Biankadi), Erik Engelhardt, Justin Butler (60. Can-Yahya Moustfa)

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Justin Janitzek, Niklas May, Jordy Gillekens, Jakob Lewald, Tarik Gözüsirin, Ben Nink (80. Sascha Mockenhaupt), Lukas Schleimer (88. Nikolas Agrafiotis), David Suárez (80. Ivan Franjic), Moritz Flotho, Fatih Kaya (72. Simon Stehle)

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Dortmund) - Zuschauer: 19666

Tore: 0:1 Lukas Schleimer (37.), 1:1 Moritz Hannemann (41.), 2:1 Tolga Cigerci (89.) ____ Rostocker Torfestival, doch wohl ohne Relevanz im Aufstiegskampf

Nachdem Noah Darvich im Strafraum von David Hummel gelegt wurde, hatten die Schwaben die frühe Chance auf den Führungstreffer. Diese ließ sich Nicolas Sessa nicht nehmen und ließ Benjamin Uphoff mit einem platzierten Abschluss keine Chance (6.). Die Kogge hatte die richtige Reaktion parat. Nach einer Freistoßvariante über Adrien Lebeau landete die Kugel bei Kenan Fatkic, der zum Ausgleich traf (16.). Im Anschluss bot sich Lebeau gar die Chance auf das 2:1, der Franzose scheiterte jedoch an Florian Hellstern (21.). Rostock übernahm allmählich die Spiekontrolle und belohnte sich entsprechend. Zunächst brachte Emil Holten die Hausherren nach einem Konter in Führung (31.), direkt darauf verlängert Franz Pfanne einen Eckball auf Lukas Wallner, der kompromisslos den Vorsprung verdoppelte (34.).

Rostock hält sich die Mini-Chance auf Platz drei am Leben. – Foto: Imago Images

Nach dem Seitenwechsel schienen die Schwaben durch Sessa zu verkürzen, zuvor stand er jedoch im Abseits (48.). So schien die Partie mit dem Treffer von David Hummel zum 4:1 fast schon entschieden (50.). Dem vorausgegangen war ein haarsträubender Fehlpass von Maximilian Herwerth, der Hummel die Kugel einfach vor dem eigenen Tor einfach vorlegte. Die Gäste zeigte aber noch einmal Moral. Nach Flanke von Darvich sorgte der erst kurz zuvor eingewechselte Nuha Jatta für den Anschluss (57.). Die Kogge versuchte in der Folge vielleicht zu sehr, den Vorsprung zu verteidigen. Stuttgart kam nämlich noch einmal ran. Tim Köhler sorgte mit seinem Treffer nur kurz für Spannung (90.+1). Das hatte sich aber schnell wieder erledigt. Über Cedric Harenbrock und Fatkic landete der Ball bei Andreas Voglsammer, der für die Entscheidung sorgte (90.+3). Rostock ist somit nicht komplett aus dem Aufstiegskampf abgemeldet, müsste am letzten Spieltag jedoch auf Niederlagen vom MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen hoffen. F.C. Hansa Rostock – VfB Stuttgart II 5:3

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Nico Neidhart, Lukas Wallner, Viktor Bergh (83. Leon Reichardt), Franz Pfanne, Jonas Dirkner, Kenan Fatkic, Lukas Kunze (63. Benno Dietze), Adrien Lebeau (73. Milosz Brzozowski), David Hummel (63. Andreas Voglsammer), Emil Holten (82. Cedric Harenbrock) - Trainer: Daniel Brinkmann

VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Maximilian Herwerth (56. Yanik Spalt), Christopher Olivier (89. Mohamed Sankoh), Leny Meyer, Tim Köhler, Samuele Di Benedetto (79. Jordan Majchrzak), Nicolas Sessa, Justin Diehl (56. Abdenego Nankishi), Mirza Catovic, Noah Darvich, Mansour Ouro-Tagba (56. Nuha Jatta) - Trainer: Nico Willig

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 26000

Tore: 0:1 Nicolas Sessa (6. Foulelfmeter), 1:1 Kenan Fatkic (16.), 2:1 Emil Holten (31.), 3:1 Lukas Wallner (34.), 4:1 David Hummel (50.), 4:2 Nuha Jatta (57.), 4:3 Tim Köhler (90.+1), 5:3 Andreas Voglsammer (90.+3) ____

Swajkowski lässt RWE wieder hoffen

Beiden Teams wollten offenbar nur wenig Risiko in den Anfangsminuten eingehen. So dauerte es eine Weile bis zu den ersten Torraumszenen. Eine erste Annäherung fand dann über Lucas Brumme statt, dessen Freistoß sich unangenehm Richtung senkte. Philipp Schulze lenkte die Kugel übers Tor (22.). Auf der Gegenseite scheiterte Almin Mesanovic nach Vorarbeit von Jonas Arweiler an RWE-Keeper Jakob Golz (24.). Darüber hinaus spielte sich das Geschehen häufig fernab der jeweiligen Gefahrenzonen ab, die Defensivarbeit bestimmt den Nachmittag. Für RWE vergab Safi noch aus ordentlicher Position kläglich (35.), weitere nennenswerte Offensivaktion blieben aus. Der zweite Durchgang versprach zunächst mehr. Golz rettete gegen Arweiler (46.), auf der anderen Seite versuchte es Torben Müsel mit einem Distanzschuss, den sich Schulze aber sicher schnappte. Wenig später dann ein Ausrufezeichen. Stöcker leistete sich ein unbedachtes Zuspiel in der eigenen Hälfte auf welches Gianluca Swajkowski spekulierte. Dieser blieb im Zweikampf stabil und machte die Hafenstraße mit einem wuchtigen Abschluss ins Eck zum Tollhaus (51.). Getragen vom mitreißenden Publikum wollten die Essener nun nachlegen. Verl hielt jedoch dagegen und wurde seinerseits in der Schlussphase wieder stärker. Die dickste Chance entfiel dabei auf Berkan Taz, dessen Abschluss von Golz noch an den Pfosten gelenkt wurde (74.). Somit blieb es schlussendlich beim knappen Heimsieg, der RWE auf Duisburg aufschließen lässt. Vor dem letzten Spieltag sind die Lokalrivalen punktgleich auf Platz drei und vier. Cottbus hat im Vergleich dazu mit zwei Punkten mehr die bessere Ausgangslage. Rot-Weiss Essen – SC Verl 1:0

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (43. Michael Kostka), Gianluca Swajkowski (63. Ruben Reisig), Tobias Kraulich, Ben Hüning, Torben Müsel (80. Danny Schmidt), Ramien Safi (80. Marvin Obuz), Kaito Mizuta, Jannik Hofmann (63. Nils Kaiser), Jaka Cuber Potocnik

SC Verl: Philipp Schulze, Michel Stöcker (83. Emmanuel Bamba), Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Martin Ens, Yari Otto (73. Fabian Wessig), Berkan Taz, Joshua Eze (65. Julian Stark), Almin Mesanovic (73. Alem Japaur), Jonas Arweiler (83. Tobias Knost), Marco Wörner

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin)

Tore: 1:0 Gianluca Swajkowski (51.) ____ Ingolstadt dreht die Partie in München

Besonders viel tat sich in diesem Mittelfeldduell nicht. Für beide Seiten ist die Spielzeit effektiv schon beendet und so fühlte es sich über weiter Strecken auch an. Den ersten nennenswerten Vorstoß verbuchten die Schanzer in Person von Max Besuschkow, doch sein Lupfer wurde von Thomas Dähne heruntergepflückt (6.). Ansonsten tat sich nicht viel. Erst in den letzten Zügen der ersten Hälfte wurde es wieder gefährlich. Manuel Pfeifer versuchte es mit einem Flugkopfball, David Klein rettete im FCI-Tor stark (38.). Daraufhin machten es die Löwen besser. Sigurd Haugen fand mit seinem Zuspiel Samuel Althaus, der vor dem gegnerischen Keeper die Führung herstellte (42.). Ingolstadt ließ sich jedoch nicht abkochen und drehte in Halbzeit zwei wieder auf. Nach feiner Vorarbeit von Yann Sturm ließ Marcel Costly Schlussmann Thomas Dähne keine Chance (57.). Kurz darauf legte Besuschkow per Seitfallzieher das 2:1 nach (64.). Nur noch Haugen hätte noch für den Ausgleich sorgen können (90.+4), schlussendlich reichte es aber für einen Auswärtssieg des FCI. TSV 1860 München – FC Ingolstadt 04 1:2

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Sean Dulic (82. Raphael Schifferl), Tim Danhof, Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Samuel Althaus (62. Loris Husic), Xaver Kiefersauer, Maximilian Wolfram (71. Marvin Rittmüller), Florian Niederlechner (62. Morris Schröter), Justin Steinkötter (71. Patrick Hobsch), Sigurd Haugen - Trainer: Markus Kauczinski

FC Ingolstadt 04: David Klein, Marcel Costly (90. Julian Kügel), Simon Lorenz, Mattis Hoppe, Max Plath, Jonas Scholz, Georgios Antzoulas, Emre Gül, Max Besuschkow, Yann Sturm (90. Emilio Kehrer), Frederik Carlsen (92. Lukas Fröde) - Trainer: Sabrina Wittmann

Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 15000

Tore: 1:0 Samuel Althaus (42.), 1:1 Marcel Costly (57.), 1:2 Max Besuschkow (64.) ____ Liveticker: SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg

Heute, 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 1 0 PUSH

____ Liveticker: TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt

____ Liveticker: Viktoria Köln - Alemannia Aachen

Morgen, 16:30 Uhr Viktoria Köln Viktoria Köln Alemannia Aachen Alemannia Aachen 16:30 live PUSH

____ Liveticker: TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

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So läuft der letzte Spieltag

38. Spieltag

16.05.26 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock

16.05.26 FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim

16.05.26 VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück

16.05.26 SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen

16.05.26 SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II

16.05.26 SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus

16.05.26 MSV Duisburg - Viktoria Köln

16.05.26 Alemannia Aachen - TSV Havelse

16.05.26 SC Verl - TSV 1860 München

16.05.26 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue

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