RWE vor dem Neustart: "Keiner will Spiele herschenken" Der FC Rot-Weiß Erfurt bittet Anfang Januar wieder zur Arbeit und hat seinen Fahrplan für die Wintervorbereitung festgelegt.

Nach der kurzen Pause beginnt für die Mannschaft um Trainer Fabian Gerber am Montag, 5. Januar, der Trainingsauftakt auf der Cyriaksgebreite. Ab 10:30 Uhr sollen dort die Grundlagen für die zweite Saisonhälfte gelegt werden. Sportlich geht RWE als Tabellendritter in die Rückserie, neun Punkte hinter Lok Leipzig. Einen möglichen Aufstieg schreibt Fabian Gerber dennoch nicht ab...

Bereits wenige Tage nach dem Trainingsstart am kommenden Montag steht der erste Härtetest an. Am Freitag, 9. Januar, trifft RWE auswärts auf den FC Erzgebirge Aue. Das Testspiel wird in Aue ausgetragen, die genaue Anstoßzeit steht noch nicht fest. Am Sonntag, 11. Januar, tauscht Rot-Weiß dann den Rasen gegen den Hallenboden: In der Riethsporthalle Erfurt nehmen die Thüringer am Domstadt Banden Masters teil (FuPa Thüringen wird berichten). In der zweiten Januarhälfte folgen weitere Testspiele unter freiem Himmel. Am Samstag, 17. Januar, spielt der FC Rot-Weiß Erfurt gegen Oberligist 1. SC 1911 Heiligenstadt. Anstoß ist um 14:00 Uhr im Gesundbrunnenstadion in Heilbad Heiligenstadt. Eine Woche später, am Samstag, 24. Januar, kommt es auf der Cyriaksgebreite zum Regionalliga-Quervergleich mit dem KSV Hessen Kassel (Anstoßzeit noch offen). Direkt am darauffolgenden Tag, Sonntag, 25. Januar, ist RWE bei der SG Barockstadt Fulda zu Gast. Auch hier steht die genaue Uhrzeit noch aus. Der Pflichtspielbetrieb wird nach der Winterpause am Sonntag, 1. Februar 2026, wieder aufgenommen. Am 20. Spieltag reist der FC Rot-Weiß Erfurt zum Greifswalder FC. Anstoß ist um 14:00 Uhr im Volksstadion Greifswald.

"Vier oder fünf Spiele nach der Pause hat man Klarheit..." Mit dieser Mischung aus Training, Testspielen und Turnierteilnahme wollen sich die Rot-Weißen bestmöglich auf die Rückrunde vorbereiten. Sportlich geht der FC Rot-Weiß Erfurt mit einer soliden Ausgangsposition in die Rückserie der Regionalliga Nordost. Nach einer starken Hinrunde mit zehn Siegen, sieben Unentschieden und nur zwei Niederlagen überwintert RWE auf Tabellenplatz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig beträgt allerdings bereits neun Punkte – ein Polster, das dem Aufstiegsfavoriten Luft verschafft.