RWE verstärkt die Offensive

Der 25-jährige Offensivspieler wechselt vom Regionalligisten 1. FC Bocholt in die Landeshauptstadt Thüringens und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2027. Assibey-Mensah bringt wertvolle Erfahrungen aus verschiedenen Ligen mit. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 1,81 Meter große Mensah in den Nachwuchsmannschaften des 1. FSV Mainz 05. In der vergangenen Saison lief er 28-mal für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West auf und überzeugte dort mit starken Offensivwerten: 10 Tore und 10 Vorlagen sprechen eine deutliche Sprache. Zur Saison 2022/23 sammelte er bereits in der 3. Liga beim FSV Zwickau Erfahrung auf Profi-Niveau, wo er auf insgesamt 18 Einsätze kam.

„Raphael ist ein Spieler mit einem außergewöhnlichen Gespür für gefährliche Situationen. Er ist technisch versiert, variabel in der Offensive einsetzbar und bringt mit seiner Torgefahr genau die Qualitäten mit, die wir gesucht haben“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Franz Gerber. „Wir freuen uns sehr, dass wir Raphael für uns gewinnen konnten, und heißen ihn herzlich willkommen.“