Schalke kam nach 0:2-Rückstand gegen RWE zurück.
Schalke kam nach 0:2-Rückstand gegen RWE zurück. – Foto: Christian Bunge

RWE verspielt Riesenchance auf Platz zwei, Köln lässt MSV hoffen

U17-DFB-Nachwuchsliga: In Gruppe H bleibt das Rennen um Platz drei weite heiß. Rot-Weiss Essen verpasste den Coup gegen den FC Schalke 04. In Gruppe G darf der MSV Duisburg weiter hoffen.

U17-DFB-NL Gr. G
U17-DFB-NL Gr. H
SV Meppen
FSV Frankf.
Pr. Münster

Weiterhin ist alles offen, nur hatte Rot-Weiss Essen eine deutlich bessere Ausgangslage vor Augen. Gegen den FC Schalke 04 führte RWE sogar mit zwei Toren, gab den Vorsprung letztendlich aber noch aus der Hand. Dadurch schiebt sich Viktoria Köln zwischen die beiden Kontrahenten, S04 bleibt weiterhin in der Pole Position. In der gleichen Gruppe sind der VfL Bochum und Borussia Dortmund sicher in der Zwischenrunde, RW Oberhausen gab seine Restchancen dahin mit der 2:5-Pleite gegen Viktoria Köln auf.

In Gruppe G poliert der 1. FC Köln dank eines 4:2-Erfolges im Rheinderby mit Borussia Mönchengladbach seine Bilanz an der Gruppenspitze weiter auf. Der MSV Duisburg bleibt mit einem 5:3-Erfolg gegen den Wuppertaler SV noch im Rennen um Platz drei, muss bis zur Winterpause noch auf Schützenhilfe hoffen.

So läuft der 12. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Fr., 14.11.2025, 18:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
3
1
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
2
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
Abgesagt

Gestern, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
5
3
Abpfiff

So geht es weiter

13. Spieltag
22.11.25 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen
22.11.25 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
22.11.25 Borussia Mönchengladbach - Kickers Offenbach
22.11.25 FSV Frankfurt - Wuppertaler SV

So läuft der Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Gestern, 13:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
5
2
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
2
2
Abpfiff

Gestern, 12:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
2
5
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
2
1
Abpfiff

So geht es weiter

13. Spieltag
22.11.25 Borussia Dortmund - FC Schalke 04
22.11.25 SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
22.11.25 FC Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen
22.11.25 SV Meppen - VfL Bochum

16.11.2025, 20:52 Uhr
Markus BeckerAutor