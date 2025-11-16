RWE verspielt Riesenchance auf Platz drei, Köln lässt MSV hoffen

Weiterhin ist alles offen, nur hatte Rot-Weiss Essen eine deutlich bessere Ausgangslage vor Augen. Gegen den FC Schalke 04 führte RWE sogar mit zwei Toren, gab den Vorsprung letztendlich aber noch aus der Hand. Dadurch schiebt sich Viktoria Köln zwischen die beiden Kontrahenten, S04 bleibt weiterhin in der Pole Position. In der gleichen Gruppe sind der VfL Bochum und Borussia Dortmund sicher in der Zwischenrunde, RW Oberhausen gab seine Restchancen dahin mit der 2:5-Pleite gegen Viktoria Köln auf.

In Gruppe G poliert der 1. FC Köln dank eines 4:2-Erfolges im Rheinderby mit Borussia Mönchengladbach seine Bilanz an der Gruppenspitze weiter auf. Der MSV Duisburg bleibt mit einem 5:3-Erfolg gegen den Wuppertaler SV noch im Rennen um Platz drei, muss bis zur Winterpause noch auf Schützenhilfe hoffen.