RWE verspielt 2:0-Führung

Früh in Führung – RWE kontrolliert die erste Hälfte

Von Beginn an präsentierten sich die Blumenstädter hellwach und spielfreudig. Bereits nach fünf Minuten durfte das Erfurter Publikum jubeln: Robbie Felßberg tankte sich stark über die rechte Seite durch und legte präzise in den Rückraum. Dort stand Benjika Caciel goldrichtig und vollendete zum 1:0. Auch danach bestimmte die Gerber-Elf das Geschehen. Immer wieder setzten schnelle Kombinationen über die Flügel die Chemnitzer Defensive unter Druck. Nach einer Viertelstunde hätte Mannschaftskapitän Til Linus Schwarz beinahe auf 2:0 erhöht, doch sein Treffer wurde wegen eines vorherigen Foulspiels nicht anerkannt. Die Gäste suchten ihr Heil zunehmend in langen Bällen und hatten kurz vor der Pause ihre beste Phase: Ein Kopfball krachte an die Latte, wenig später klärte Defensivmann Sofiane Ikene beinahe ins eigene Tor. Mit etwas Glück und der nötigen Konsequenz in der Abwehr rettete der FC Rot-Weiß Erfurt die knappe Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischte RWE einen perfekten Start. In der 52. Minute schnappte sich Pablo Santana Soares nach einem missglückten Klärungsversuch der Chemnitzer den Ball und schickte Obed Chidindu Ugondu in den Lauf. Der Angreifer zog entschlossen ab und ließ CFC-Keeper Adamczyk keine Abwehrchance – 2:0 für Erfurt! Kurz darauf hätte Ugondu sogar nachlegen können, verzog aber aus spitzem Winkel nur knapp. Das 3:0 lag mehrfach in der Luft, doch sowohl Benjika Caciel als auch Stanislav Fehler scheiterten in aussichtsreichen Positionen. Die Erleichterung im Steigerwaldstadion währte jedoch nicht lange. Chemnitz blieb trotz des Rückstands aggressiv im Pressing und lauerte vor allem auf Standardsituationen. Nach einer Ecke war es dann soweit: Tom Baumgart stand in der 79. Minute völlig frei und verkürzte per sattem Abschluss auf 2:1. Nun witterten die Sachsen ihre Chance. Die Defensive der Gerber-Elf wirkte zunehmend unsortiert und ließ in der Schlussphase die letzte Konsequenz vermissen. In der 88. Minute folgte schließlich der Nackenschlag: Ein halbhoher Ball von rechts fand Domenico Alberico, der im Strafraum völlig frei stand und zum 2:2 einschob. In der Nachspielzeit warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch RWE-Torhüter Lorenz Otto verhinderte mit einer starken Parade den späten Knockout.

Fazit und Ausblick

Der FC Rot-Weiß Erfurt zeigte über weite Strecken eine starke Leistung, verpasste es jedoch, die eigene Dominanz in ein entscheidendes drittes Tor umzumünzen. Am Ende mussten sich die Blumenstädter mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Trotz des späten Rückschlags bleibt RWE mit nun 22 Punkten an der Tabellenspitze. Bereits am kommenden Freitag wartet die nächste schwere Aufgabe, wenn die Gerber-Elf bei der U23 von Hertha BSC in Berlin gastiert.