RWE verpasst Heimsieg knapp

– Foto: Marcel Junghanns

Vor 5.824 Zuschauern im Steigerwaldstadion verpassten die Gastgeber es, ihre Chancen konsequent zu nutzen und wurden kurz vor Schluss durch einen Sonntagsschuss bestraft.

Rot-Weiß von Beginn an gefährlich Die Heimmannschaft startete mutig und zielstrebig in die Partie. Bereits nach 75 Sekunden hatte Rot-Weiß die erste große Möglichkeit: Nach einer Flanke von Kapitän Til Linus Schwarz wurde der Abschluss von Stanislav Fehler noch geblockt, ehe Lucas Falcão mit einem Nachschuss Gästekeeper Luis Klatte zu einer starken Parade zwang.

Auch in der Folge blieb Rot-Weiß das gefährlichere Team. Obed Ugondu hatte früh die nächste gute Chance, verzog jedoch knapp. Die Gäste aus Berlin hatten zwar mehr Ballbesitz, kamen zunächst aber kaum zu zwingenden Aktionen.

Die größte Gelegenheit der VSG resultierte aus einem Ballverlust im Aufbau: Ex-Erfurter Jonas Nietfeld setzte den Ball aus der Distanz an die Latte (21.).

Ugondu trifft zur Führung In der 33. Minute belohnte sich Rot-Weiß für den engagierten Auftritt – und wie: Kapitän Schwarz setzte mit einem starken Flugball aus der eigenen Hälfte Ugondu perfekt in Szene. Der Erfurter Angreifer nahm den Ball stark mit, setzte sich durch und überlupfte Klatte sehenswert zur verdienten 1:0-Führung.

Bis zur Pause blieb Rot-Weiß defensiv stabil. Die Gäste kamen zwar zu mehreren Standardsituationen, doch die Defensive um den sicheren Jaden Rodtnick ließ nichts anbrennen. Mit Applaus verabschiedeten die Fans die Heimelf in die Halbzeit. Großchancen bleiben ungenutzt Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rot-Weiß am Drücker. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn hatte die Mannschaft die große Chance auf das 2:0: Marco Wolf eroberte stark den Ball und bediente Fehler, der es zu genau machen wollte und knapp verzog (48.). Die Partie blieb intensiv und Rot-Weiß kam zu weiteren hochkarätigen Möglichkeiten. Die größte Chance bot sich in der 63. Minute: Nach einer sehenswerten Kombination scheiterte zunächst Wolf am Keeper, ehe Schwarz aus rund 20 Metern nur den Pfosten traf.

Die Gäste blieben vor allem über Standards präsent, doch die RWE-Defensive verteidigte die zahlreichen Eckbälle konzentriert und konsequent.