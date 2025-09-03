RWE verkündet drei weitere Abgänge

Bei der Kaderplanung von Rot-Weiss Essen war einiges an Bewegung drin. So verlor der Drittligist beispielsweise Spieler wie Manuel Wintzheimer, verstärkte sich zeitgleich aber auch mit jungen Talenten wie Jaka Cuber Potocnik. Zum Ende der Transferphase verkündete der RWE drei weitere Abgänge. Ekin Celebi wechselte per Leihe zum 1.FC Schweinfurt. Zudem wechselte Dominik Martinovic zum SSV Ulm, während der Vertrag von Jimmy Kaparos aufgelöst wurde.

Im Sommer verlängerte Celebi seinen Vertrag beim Drittligisten, nun soll er mehr Spielpraxis in Schweinfurt sammeln. Der 25-Jährige kam zur Saison 2023/23 von der Zweitvertretung von Hannover 96. In den vergangenen drei Spielzeiten kam der Linksverteidiger allerdings nur auf drei Liga-Einsätze für den RWE.

"Ekin hat den Wunsch nach mehr Spielzeit geäußert. Wir erhoffen uns, dass er beim 1. FC Schweinfurt die Möglichkeit erhält, regelmäßig zum Einsatz zu kommen und wichtige Wettkampfpraxis auf Drittliga-Niveau zu sammeln", sagte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball, auf der offiziellen Vereinsseite von RWE. Er fügte hinzu: "Wir wünschen Ekin für diesen Schritt nur das Beste und sind fest überzeugt, dass er noch stärker zurückkommen wird. Unser Dank gilt zudem dem 1. FC Schweinfurt für die guten und konstruktiven Gespräche."

Zwei fixe Abgänge

Martinovic und der RWE gehen getrennte Wege. Der 28-Jährige kam im Januar 2025 vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica. In 25 Duellen für Essen bereitete er sieben Treffer vor und traf zweimal selbst. Nun zieht es ihn zum Ligakonkurrenten aus Ulm. Der SSV ist schon der neunte deutsche Profiverein für den der ehemalige U-Nationalspieler Kroatiens und Deutschlands aufläuft.

Der letzte Abgang ist Kaparos. Der 23-Jährige wechselte zur vergangenen Saison vom FC Schalke 04 II nach Essen und absolvierte 28 Partien für die Rot-Weissen, in denen er einen Treffer vorlegte.

„Wir bedanken uns bei Dominik und Jimmy für ihren Einsatz im RWE-Trikot und wünschen ihnen für ihre sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute“, sagte Steegmann auf der offiziellen Vereinsseite.

Das Transferfenster ist in Deutschland nun geschlossen. Der Kader Essens könnte sich also nur noch über Abgänge oder vereinslose Zugänge ändern.