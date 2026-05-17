 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

RWE: Vereinsstatement und Ticket-Infos vor Relegation gegen Fürth

Relegation zur 2. Bundesliga: Rot-Weiss Essen trifft auf die SpVgg Greuther Fürth. Alle Infos zu Tickets und Ansetzung.

von RWE · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiss Essen trifft in der Relegation auf Greuther Fürth.
Rot-Weiss Essen trifft in der Relegation auf Greuther Fürth. – Foto: Sascha Skroblin

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2. BL - Relegation
Gr. Fürth
RW Essen

In der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga trifft Rot-Weiss Essen auf die SpVgg Greuther Fürth. Vor dem womöglich geschichtsträchtigen Duell hat der Revierklub ein Vereinsstatemt verfasst.

Vereinsstatement

Die Relegation hält für Rot-Weiss Essen nun zwei außergewöhnliche Spiele bereit. Begegnungen, die weit über die eigenen Vereinsgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erzeugen und deutschlandweit verfolgt werden. Mit der SpVgg Greuther Fürth wartet dabei ein Gegner, der unmittelbar vor den Duellen noch einmal ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt hat.

Der Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag hat eindrucksvoll gezeigt, über welche Leistungsfähigkeit Greuther Fürth verfügt. Wer ein solches Spiel mit 3:0 für sich entscheidet, beweist Qualität, Intensität und Mentalität. Gleichzeitig unterstreicht das Ergebnis, dass die Mannschaft stärker ist, als es der Saisonverlauf auf den ersten Blick vielleicht vermuten lässt. Darüber hinaus hat Fürth gezeigt, auch unter maximalem Druck Leistung abrufen zu können.

Gleichzeitig ist sich Rot-Weiss Essen der eigenen Stärken bewusst. Die mannschaftliche Geschlossenheit, der Teamgeist und die besondere Energie, die gemeinsam mit den Fans entfaltet werden kann, vor allem an der Hafenstraße, aber auch auswärts, waren in dieser Saison wichtige Faktoren und sollen auch in den Relegationsspielen eine entscheidende Rolle spielen.

In solchen Duellen liegt der Druck erfahrungsgemäß eher auf Seiten des Zweitligisten, weil dieser mehr zu verlieren hat.

Rot-Weiss Essen hingegen hat sich diese Chance mit harter Arbeit verdient und sich die Möglichkeit erarbeitet, gemeinsam etwas Besonderes zu erreichen.

Fr., 22.05.2026, 20:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth
20:30live

Di., 26.05.2026, 20:30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
20:30live

Ticket-Infos

Relegations-Hinspiel

Das Hinspiel der Relegation gegen Fürth findet am Freitagabend, 22. Mai, im Stadion an der Hafenstraße statt. Anstoß wird um 20:30 Uhr sein.

Ticketvorverkauf

Der Ticketvorverkauf für die Partie in Essen ist mit dem Vorverkauf für Dauerkarteninhaber am Sonntagabend, 17. Mai, 18:30 Uhr, gestartet.

  • RWE-Fans, die eine aktuelle Dauerkarte besitzen, finden ab diesem Zeitpunkt nach Anmeldung mit den bekannten Zugangsdaten ihr reserviertes Ticket mit genau demselben Block bzw. derselben Reihe und demselben Platz wie die Dauerkarte unter „Meine reservierten Karten“. Achtung: Die Reservierung darf nicht aus dem Warenkorb entfernt werden. Wurde der Bestellvorgang einmal begonnen, muss dieser zwingend mit einer Buchung abgeschlossen werden. Hinweis: Sollte der Button „Meine reservierten Karten“ im Ticketshop nicht sichtbar sein (da schon frühzeitig eingeloggt), müsste die Seite einmal aktualisiert werden.
  • Das Relegationsticket bleibt bis Dienstag, 19. Mai, 20 Uhr, geblockt. Danach erlischt die Reservierung. Ein Post-Versand des Tickets ist in diesem Fall aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Online-Ticketshop. Sollten Probleme beim Login aufkommen oder offene Rückfragen bestehen, schafft Rot-Weiss Essen per Mail an ticketing@rot-weiss-essen.de Abhilfe.
  • Am Mittwoch, 20. Mai, 10 Uhr, öffnen wir den Ticketvorverkauf für RWE-Mitglieder (ohne Dauerkarte). Für den Mitglieder-Vorverkauf werden wir zu diesem Spiel erneut einen Warteraum einrichten. Somit wird jedem Mitglied, welches sich bis 10 Uhr im Ticketshop einloggt, automatisch eine Zugangsposition zugeteilt. Wer sich nach 10 Uhr in den Ticketshop einloggt, wird dann ans Ende dieser Warteschlage eingereiht. Pro Mitglied sind maximal 2 Tickets erhältlich.
  • Sollte es danach noch Tickets für den Heimbereich geben, gehen diese ab Donnerstag, 21. Mai, 10 Uhr, in den freien Verkauf.

Zusammenfassung:

Dauerkarten-Vorverkauf: Sonntag, 17. Mai, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 19. Mai, 20 Uhr

Mitglieder-Vorverkauf: Mittwoch, 20. Mai, 10 Uhr bis 20 Uhr / max. 2 Tickets pro Mitglied

Freier Vorverkauf: Donnerstag, 21. Mai, ab 10 Uhr über den Onlineshop bzw. die VVK-Stellen (sofern noch Tickets vorhanden)

VIP-Tickets

Hinweis zu den VIP-Tickets: Aufgrund einer sehr hohen Auslastung unserer VIP-Bereiche wird es für dieses Spiel keine frei verfügbaren Tagestickets geben. Unsere Dauerkarteninhaber erhalten entsprechend ihrer bestehenden Dauerkarten die gewohnte Anzahl an Tickets. Ein zusätzliches Tageskarten-Kontingent kann aufgrund der ausgeschöpften Kapazitäten in den VIP-Bereichen nicht angeboten werden.

Relegations-Rückspiel

Am Dienstagabend, 26. Mai, 20:30 Uhr, kommt es zum Rückspiel auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth. Informationen zum Ticketvorverkauf für diese Partie werden wir in Kürze kommunizieren.

Das Hin- und auch das Rückspiel werden live im TV von Sat.1 und Sky übertragen.