RWE: Vereinsstatement und Ticket-Infos vor Relegation gegen Fürth

In der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga trifft Rot-Weiss Essen auf die SpVgg Greuther Fürth. Vor dem womöglich geschichtsträchtigen Duell hat der Revierklub ein Vereinsstatemt verfasst.
Die Relegation hält für Rot-Weiss Essen nun zwei außergewöhnliche Spiele bereit. Begegnungen, die weit über die eigenen Vereinsgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erzeugen und deutschlandweit verfolgt werden. Mit der SpVgg Greuther Fürth wartet dabei ein Gegner, der unmittelbar vor den Duellen noch einmal ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt hat.
Der Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag hat eindrucksvoll gezeigt, über welche Leistungsfähigkeit Greuther Fürth verfügt. Wer ein solches Spiel mit 3:0 für sich entscheidet, beweist Qualität, Intensität und Mentalität. Gleichzeitig unterstreicht das Ergebnis, dass die Mannschaft stärker ist, als es der Saisonverlauf auf den ersten Blick vielleicht vermuten lässt. Darüber hinaus hat Fürth gezeigt, auch unter maximalem Druck Leistung abrufen zu können.
Gleichzeitig ist sich Rot-Weiss Essen der eigenen Stärken bewusst. Die mannschaftliche Geschlossenheit, der Teamgeist und die besondere Energie, die gemeinsam mit den Fans entfaltet werden kann, vor allem an der Hafenstraße, aber auch auswärts, waren in dieser Saison wichtige Faktoren und sollen auch in den Relegationsspielen eine entscheidende Rolle spielen.
In solchen Duellen liegt der Druck erfahrungsgemäß eher auf Seiten des Zweitligisten, weil dieser mehr zu verlieren hat.
Rot-Weiss Essen hingegen hat sich diese Chance mit harter Arbeit verdient und sich die Möglichkeit erarbeitet, gemeinsam etwas Besonderes zu erreichen.
Das Hinspiel der Relegation gegen Fürth findet am Freitagabend, 22. Mai, im Stadion an der Hafenstraße statt. Anstoß wird um 20:30 Uhr sein.Ticketvorverkauf
Der Ticketvorverkauf für die Partie in Essen ist mit dem Vorverkauf für Dauerkarteninhaber am Sonntagabend, 17. Mai, 18:30 Uhr, gestartet.
Dauerkarten-Vorverkauf: Sonntag, 17. Mai, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 19. Mai, 20 Uhr
Mitglieder-Vorverkauf: Mittwoch, 20. Mai, 10 Uhr bis 20 Uhr / max. 2 Tickets pro Mitglied
Freier Vorverkauf: Donnerstag, 21. Mai, ab 10 Uhr über den Onlineshop bzw. die VVK-Stellen (sofern noch Tickets vorhanden)
Hinweis zu den VIP-Tickets: Aufgrund einer sehr hohen Auslastung unserer VIP-Bereiche wird es für dieses Spiel keine frei verfügbaren Tagestickets geben. Unsere Dauerkarteninhaber erhalten entsprechend ihrer bestehenden Dauerkarten die gewohnte Anzahl an Tickets. Ein zusätzliches Tageskarten-Kontingent kann aufgrund der ausgeschöpften Kapazitäten in den VIP-Bereichen nicht angeboten werden.
Am Dienstagabend, 26. Mai, 20:30 Uhr, kommt es zum Rückspiel auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth. Informationen zum Ticketvorverkauf für diese Partie werden wir in Kürze kommunizieren.
Das Hin- und auch das Rückspiel werden live im TV von Sat.1 und Sky übertragen.