RWE: Vereinsstatement und Ticket-Infos vor Relegation gegen Fürth Relegation zur 2. Bundesliga: Rot-Weiss Essen trifft auf die SpVgg Greuther Fürth. Alle Infos zu Tickets und Ansetzung. von RWE · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

Rot-Weiss Essen trifft in der Relegation auf Greuther Fürth. – Foto: Sascha Skroblin

In der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga trifft Rot-Weiss Essen auf die SpVgg Greuther Fürth. Vor dem womöglich geschichtsträchtigen Duell hat der Revierklub ein Vereinsstatemt verfasst.

Vereinsstatement Die Relegation hält für Rot-Weiss Essen nun zwei außergewöhnliche Spiele bereit. Begegnungen, die weit über die eigenen Vereinsgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erzeugen und deutschlandweit verfolgt werden. Mit der SpVgg Greuther Fürth wartet dabei ein Gegner, der unmittelbar vor den Duellen noch einmal ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt hat. Der Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag hat eindrucksvoll gezeigt, über welche Leistungsfähigkeit Greuther Fürth verfügt. Wer ein solches Spiel mit 3:0 für sich entscheidet, beweist Qualität, Intensität und Mentalität. Gleichzeitig unterstreicht das Ergebnis, dass die Mannschaft stärker ist, als es der Saisonverlauf auf den ersten Blick vielleicht vermuten lässt. Darüber hinaus hat Fürth gezeigt, auch unter maximalem Druck Leistung abrufen zu können.

Gleichzeitig ist sich Rot-Weiss Essen der eigenen Stärken bewusst. Die mannschaftliche Geschlossenheit, der Teamgeist und die besondere Energie, die gemeinsam mit den Fans entfaltet werden kann, vor allem an der Hafenstraße, aber auch auswärts, waren in dieser Saison wichtige Faktoren und sollen auch in den Relegationsspielen eine entscheidende Rolle spielen. In solchen Duellen liegt der Druck erfahrungsgemäß eher auf Seiten des Zweitligisten, weil dieser mehr zu verlieren hat.