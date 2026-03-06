RWE: „Unser Weg der wirtschaftlichen Stabilisierung setzt sich fort“

Die wirtschaftliche Basis soll weiter gefestigt werden bei Rot-Weiss Essen – Foto: Markus Verwimp

Der Drittligist Rot-Weiss Essen hat seine Mitglieder über die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins informiert. Grundlage dafür ist der aktuelle Halbjahres-Zwischenabschluss zum 31. Dezember 2025, der im Rahmen der Lizenzierung geprüft wurde. Der Traditionsklub kann dabei erneut ein positives Ergebnis vorweisen und sieht sich wirtschaftlich weiter auf einem stabilen Kurs. Die gesamte Mitteilung des Vorstands gibt es nachfolgend im Wortlaut.

wie bereits im vergangenen Jahr möchten wir Euch transparent über den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Vereins informieren. Grundlage dieser Information ist der aktuelle Halbjahres-Zwischenabschluss von Rot-Weiss Essen e. V. zum 31. Dezember 2025, der im Rahmen einer prüferischen Durchsicht durch die ASNB Revisions & Treuhand GmbH geprüft wurde. Der Zwischenabschluss ist zugleich ein zentrales Element für die wirtschaftliche Beurteilung im Rahmen der Lizenzierung.

Besonders wichtig für die nachhaltige Entwicklung unseres Vereins ist zudem, dass wir den nicht durch Vereinsvermögen gedeckten Fehlbetrag erneut spürbar reduzieren konnten. Dieser wurde im Vergleich zum 30. Juni 2025 weiter abgebaut. Damit setzen wir unseren konsequenten Konsolidierungspfad fort.

Zum 31. Dezember 2025 weist Rot-Weiss Essen erneut ein positives Halbjahresergebnis aus. Der erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 323.533 Euro bestätigt den eingeschlagenen Kurs und zeigt, dass unsere strategischen und operativen wirtschaftlichen Maßnahmen auch in der laufenden Saison greifen.

Die positive Ergebnisentwicklung des 1. Halbjahres der Saison 2025/26 basiert weiterhin auf zwei klaren Säulen:

Auf der Ertragsseite wirken sich insbesondere stabile und verlässliche Erlöse aus dem Spielbetrieb in Höhe von 3.120.000 Euro (1.Halbjahr 2024/25 2.750.000 Euro), dem Sponsoring in Höhe von 3.759.000 Euro (1.Halbjahr 2024/25 3.703.000 Euro) sowie dem Merchandising in Höhe von 1.234.000 Euro (1.Halbjahr 2024/25 1.063.000 Euro) positiv aus. Die hohe Identifikation unserer Fans, Mitglieder und Partner mit Rot-Weiss Essen bleibt damit ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor.

Auf der Aufwandsseite halten wir konsequent an unserem Kurs der Kostendisziplin (bezogen auf Sach- und Materialaufwand) fest. Wir investieren weiterhin gezielt dort, wo es sportlich sinnvoll und wirtschaftlich verantwortbar ist – und verzichten bewusst auf Ausgaben, die nicht zwingend erforderlich sind. Interne Effizienzsteigerungen und laufende Optimierungen unserer Prozesse tragen zusätzlich dazu bei, die Kostenstruktur weiter zu stabilisieren. Zudem haben wir weiterhin gezielt in Infrastruktur, IT und qualifiziertes Personal investiert.

Auch in der laufenden Rückrunde steuern wir unseren Verein mit klaren wirtschaftlichen Leitplanken. Auf Basis der aktuellen Planungen ergibt sich für die Spielzeit 2025/2026 bei einem Verbleib in der 3. Liga weiterhin eine positive Gesamterwartung, bei einem Aufstieg in die 2. Liga aufgrund von diversen Sondereffekten wie beispielsweise die Prämien ein knapp ausgewogenes Ergebnis.

Gleichzeitig bleibt es unser Anspruch, jederzeit handlungsfähig zu bleiben – ohne dabei die wirtschaftliche Gesamtstabilität aus dem Blick zu verlieren.

RWE hat sich wirtschaftlich ins Positive entwickelt

Der Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2025 zeigt: Rot-Weiss Essen ist wirtschaftlich deutlich stabiler aufgestellt als noch vor einigen Jahren. Der eingeschlagene Weg der Vernunft, der Verlässlichkeit und der klaren Prioritäten zahlt sich aus.

Dieser Weg ist und bleibt jedoch ein gemeinsamer. Er ist nur möglich durch die Unterstützung unserer Mitglieder, unserer Sponsoren und Partner, unserer Mitarbeitenden sowie durch den engen und konstruktiven Austausch mit allen verantwortlichen Gremien.

Wir danken Euch herzlich für Euer Vertrauen, Eure Loyalität und Eure Rückendeckung – auf den Rängen, im Alltag und weit über den Spielbetrieb hinaus.

Nur gemeinsam können wir die wirtschaftliche Basis weiter festigen und damit die Voraussetzungen schaffen, um Rot-Weiss Essen auch sportlich nachhaltig voranzubringen.

Nur der RWE!

Euer Vorstand

Marc-Nicolai Pfeifer & Alexander Rang"