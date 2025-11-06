RWE und RWO noch voll im Rennen, Duisburg nur mit Außenseiterchancen

Dem 1. FC Köln fehlt in jedem Fall nur noch ein Zähler für den Einzug in die Zwischenrunde. In Gruppe G hat sich mit Fortschreiten der ersten Saisonphase eine Zweiklassengesellschaft etabliert. So dürften sich hinter Köln auch noch Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ohne wesentliche Kopfschmerzen für die nächste Runde im Kampf um die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Der MSV Duisburg hat dahingehend nur noch Außenseiterchancen und ist im direkten Aufeinandertreffen mit Leverkusen schon zum Siegen verdammt.

Sehr viel ausgeglichener gestaltet sich die Liga in Gruppe H. Derzeit steht dort Viktoria Köln auf dem begehrten dritten Rang. Doch der FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen folgen innerhalb von nur zwei Punkten. RWE muss sich dabei gegen Primus VfL Bochum behaupten, der im Falle eines Sieges sicher an der Zwischenrunde teilnehmen darf. Dazu trifft Viktoria Köln auf Borussia Dortmund, das ebenfalls dem Ticket an der Zwischenrunde schon sehr nah ist. Mit RWO und S04 treffen zwei Anwärter darauf direkt aufeinander.