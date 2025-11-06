 2025-10-30T14:25:35.653Z

Platz drei ist in greifbarer Nähe für RWE.
Platz drei ist in greifbarer Nähe für RWE. – Foto: SSVg Velbert 02

RWE und RWO noch voll im Rennen, Duisburg nur mit Außenseiterchancen

U17-DFB-Nachwuchsliga: Während in Gruppe G das Rennen um die drei besten Plätze größtenteils entschieden ist, droht in Gruppe H ein Vierkampf um Rang drei. Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen haben dabei noch exzellente Chancen.

Dem 1. FC Köln fehlt in jedem Fall nur noch ein Zähler für den Einzug in die Zwischenrunde. In Gruppe G hat sich mit Fortschreiten der ersten Saisonphase eine Zweiklassengesellschaft etabliert. So dürften sich hinter Köln auch noch Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ohne wesentliche Kopfschmerzen für die nächste Runde im Kampf um die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Der MSV Duisburg hat dahingehend nur noch Außenseiterchancen und ist im direkten Aufeinandertreffen mit Leverkusen schon zum Siegen verdammt.

Sehr viel ausgeglichener gestaltet sich die Liga in Gruppe H. Derzeit steht dort Viktoria Köln auf dem begehrten dritten Rang. Doch der FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen folgen innerhalb von nur zwei Punkten. RWE muss sich dabei gegen Primus VfL Bochum behaupten, der im Falle eines Sieges sicher an der Zwischenrunde teilnehmen darf. Dazu trifft Viktoria Köln auf Borussia Dortmund, das ebenfalls dem Ticket an der Zwischenrunde schon sehr nah ist. Mit RWO und S04 treffen zwei Anwärter darauf direkt aufeinander.

_______________

So läuft der 11. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Sa., 08.11.2025, 13:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
13:30

Sa., 08.11.2025, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
11:00

Sa., 08.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
13:00

Sa., 08.11.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
11:00

_______________

So geht es weiter

12. Spieltag
14.11.25 Bayer 04 Leverkusen - FSV Frankfurt
15.11.25 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln
15.11.25 MSV Duisburg - Wuppertaler SV
15.11.25 Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf


_______________

________________

So läuft der Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

Sa., 08.11.2025, 11:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
11:00

Sa., 08.11.2025, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
11:00

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
14:00

_______________

So geht es weiter

12. Spieltag
15.11.25 Rot-Weiss Essen - FC Schalke 04
15.11.25 VfL Bochum - SC Preußen Münster
15.11.25 Borussia Dortmund - SV Meppen
15.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Viktoria Köln

_______________

