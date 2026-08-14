RWE und Fortuna gegen den Fehlstart, Aachen mit Rückenwind in Köln

Mit hohen Erwartungen gestartet, setzte es für Fortuna Düsseldorf (1:2 gegen Waldhof Mannheim), respektive Rot-Weiss Essen (2:5 gegen 1. FC Saarbrücken), herbe Enttäuschungen zum Saisonauftakt. Beide Seiten werden tunlichst zusehen, aus dem Ausrutscher keinen Trend werden zu lassen. Andernfalls könnte es im Umfeld schon beginnen zu rumoren. Die Düsseldorfer empfangen die TSG Hoffenheim II zum ersten Heimspiel der Saison. Auch Rot-Weiss Essen darf mit dem Duell gegen den TSV Havelse erstmals an der Hafenstraße antreten.
Ebenfalls am Sonntag kann Alemannia Aachen im NRW-Duell gegen Fortuna Köln auf den furiosen Saisonstart aufbauen. Der SV Meppen trifft sich zum Aufsteigerduell mit der SG Sonnenhof Großaspach. Am Sonntag messen sich mit dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken zwei hervorragend aus den Startblöcken gekommene Teams. Den 2. Spieltag eröffnen die Würzbürger Kickers mit dem Duell gegen den SV Wehen Wiesbaden.
3. Spieltag
28.08.26 Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
29.08.26 MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
29.08.26 Alemannia Aachen - SV Meppen
29.08.26 SC Verl - SC Fortuna Köln
29.08.26 SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
29.08.26 SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
29.08.26 TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
30.08.26 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
30.08.26 TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
30.08.26 Viktoria Köln - SC Preußen Münster
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