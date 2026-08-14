 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

RWE und Fortuna gegen den Fehlstart, Aachen mit Rückenwind in Köln

Nach den ersten Duftmarken kommt die 3. Liga nun allmählich in Fahrt. Besonders für Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen hat der 2. Spieltag schon eine immense Bedeutung, schließlich droht der Fehlstart. Anders sieht es bei dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken aus, die mit klaren Siegen starteten und sich nun am Sonntag gegenüberstehen.

von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
RWE startete mit einer deutlichen Pleite.
RWE startete mit einer deutlichen Pleite. – Foto: Imago Images

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3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Mit hohen Erwartungen gestartet, setzte es für Fortuna Düsseldorf (1:2 gegen Waldhof Mannheim), respektive Rot-Weiss Essen (2:5 gegen 1. FC Saarbrücken), herbe Enttäuschungen zum Saisonauftakt. Beide Seiten werden tunlichst zusehen, aus dem Ausrutscher keinen Trend werden zu lassen. Andernfalls könnte es im Umfeld schon beginnen zu rumoren. Die Düsseldorfer empfangen die TSG Hoffenheim II zum ersten Heimspiel der Saison. Auch Rot-Weiss Essen darf mit dem Duell gegen den TSV Havelse erstmals an der Hafenstraße antreten.

Ebenfalls am Sonntag kann Alemannia Aachen im NRW-Duell gegen Fortuna Köln auf den furiosen Saisonstart aufbauen. Der SV Meppen trifft sich zum Aufsteigerduell mit der SG Sonnenhof Großaspach. Am Sonntag messen sich mit dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken zwei hervorragend aus den Startblöcken gekommene Teams. Den 2. Spieltag eröffnen die Würzbürger Kickers mit dem Duell gegen den SV Wehen Wiesbaden.

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Liveticker: Würzburger Kicker: SV Wehen Wiesbaden

Heute, 19:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:00live

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Liveticker: Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II

Morgen, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
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Liveticker: SC Preußen Münster - FC Ingolstadt

Morgen, 14:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00

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Liveticker: Rot-Weiss Essen - TSV Havelse

Morgen, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00live

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Liveticker: SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach

Morgen, 14:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
14:00live

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Liveticker: Fortuna Köln - Alemannia Aachen

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
14:00live

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Liveticker: SC Verl - MSV Duisburg

Morgen, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
16:30live

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Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
13:30live

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Liveitcker: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken

So., 16.08.2026, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

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Liveticker: VfB Stuttgart II - Viktoria Köln

So., 16.08.2026, 19:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

So geht es am kommenden Spieltag weiter

3. Spieltag
28.08.26 Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
29.08.26 MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
29.08.26 Alemannia Aachen - SV Meppen
29.08.26 SC Verl - SC Fortuna Köln
29.08.26 SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
29.08.26 SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
29.08.26 TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
30.08.26 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
30.08.26 TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
30.08.26 Viktoria Köln - SC Preußen Münster

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