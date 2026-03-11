RWE überrollt Aue, Löwen-Serie reißt, Osnabrück nur remis - der Tipp

An der Hafenstraße kann am Samstag gejubelt werden. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

So langsam aber sicher biegt die 3. Liga auf die Zielgerade ein. Während im Tabellenkeller weitestgehend alles entschieden sein dürfte, geht es an der Spitze ordentlich zur Sache. Satte acht Mannschaften können sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen - jeder kann jeden schlagen. Die Redaktion von FuPa Niederrhein tippt den 29. Spieltag und sieht folgende Ergebnisse.

Ärgert Alemannia Aachen den nächsten Großen? Unter Flutlicht empfangen die Kaiserstädter Energie Cottbus. Gegen 1860, RWE und Verl konnte Aachen punkten, geht zudem mit zwei Siegen im Rücken und einem entsprechend großen Selbstvertrauen in die Partie. Auf der anderen Seite Cottbus, das zuletzt ein wenig unbeständig war. Soll der Aufstiegstraum weiterleben, muss in Aachen gewonnen werden.

Tipp: Die Kulisse macht den Unterschied. Alemannia gewinnt gegen Cottbus mit 3:1.

Die Saison dürfte sowohl für den 1. FC Saarbrücken als auch den SSV Jahn Regensburg gelaufen sein. Nach oben geht nichts mehr und auch das Polster nach unten ist mit acht (elf) Punkten solide. Saarbrücken hat zuletzt in Duisburg zwar verloren, dabei aber eine gute Leistung auf den Platz gebracht. Das gelingt auch gegen den Jahn, wodurch sich der Abstand weiter vergrößert. Tipp: Saarbrücken gewinnt gegen Regensburg mit 2:0. ____

Nach vier Siegen in Folge ist es an der Zeit, dass der VfL Osnabrück patzt. Im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim gibt es keinen Sieger. Das Aufstiegsrennen wird dadurch noch einmal spannender. Tipp: Osnabrück und Mannheim spielen 2:2. ____

Der MSV Duisburg startet beim FC Hansa Rostock in die Wochen der Wahrheit, in denen gleich vier Spitzenspiele am Stück anstehen. Der bislang letzte Sieg der Zebras an der Ostsee ist datiert auf das Jahr 2019, hinzu kommt die Auswärtsschwäche in dieser Saison. Mut machen derweil die mehr als 1.000 mitreisenden Fans. Auf dem Rasen ist es ein Duell auf Augenhöhe, welches in der Schlussphase entschieden wird. Tipp: Duisburg gewinnt in Rostock 2:1. ____

Für den TSV Havelse wird es nicht mehr zum Klassenerhalt reichen. Trotzdem spielt die Mannschaft weiter ihr Spiel, das schon einige Teams ins Straucheln gebracht hat. Nicht so Viktoria Köln. Die Domstädter zeigen eine dominante Vorstellung und lassen den TSV gar nicht erst in die Partie kommen. Tipp: Viktoria Köln schlägt den TSV Havelse mit 3:0. ____

Rot-Weiss Essen besiegelt den Abstieg von Erzgebirge Aue. An der Hafenstraße lebt derweil der Traum von der 2. Bundesliga weiter. Die Kicker aus dem Erzgebirge bekommen eine Lehrstunde in Sachen Offensivfeuerwerk und können sich am Ende bedanken, dass es kein vollständiges Debakel geworden ist. Tipp: RWE schießt Aue mit 5:0 ab. ____

Nur einen Punkt in der Tabelle trennt die beiden Verfolger TSV 1860 München und SV Wehen Wiesbaden. Am Samstagnachmittag treffen beide im direkten Duell aufeinander. Nach fünf Siegen in Folge wollen die Löwen ihre Serie natürlich ausbauen, doch genau das will Wiesbaden verhindern. Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch mit einem glücklichen Gewinner. Tipp: Die Löwen-Serie reißt. Wiesbaden holt beim 2:1 drei Punkte an der Grünwalder. ____

Im Aufeinandertreffen der punktgleichen Aufsteiger ist der Ausgang der Partie fast schon nebensächlich. Ziemlich sicher spielen die Zweitvertretungen des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim auch in der kommenden Saison in der 3. Liga. Trotzdem wird es ein packendes Spiel, denn die Kicker wollen sich noch für Höheres empfehlen. Tipp: Hoffenheim gewinnt mit 3:2. ____

Mit ganz breiter Brust geht der 1. FC Schweinfurt und die Partie gegen den SC Verl. Auch wenn es keine Hoffnung mehr auf den Klassenerhalt gibt, will sich der Schnüdel doch würdig aus der Liga verabschieden. Auf der Gegenseite steht Verl mächtig unter Druck, ist die Spitzengruppe der Liga doch unfassbar dicht beisammen. Will der SCV oben dranbleiben, zählt nur ein Sieg. Tipp: Verl geht früh in Führung, Schweinfurt schlägt spät zurück - 1:1. ____

