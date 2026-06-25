RWE: U19-Youngster in Regionalliga verliehen, Safi verkündet Abschied Kurz vor dem Trainingsbeginn am Samstag (27. Juni) schweben noch einige Fragezeichen um die Personalsituation bei Rot-Weiss Essen. Zwei weitere Abgänge stehen in jedem Fall fest. von Markus Becker · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Schulte-Kellinghaus soll in Wattenscheid wichtige Erfahrungspunkte sammeln. – Foto: Markus Becker

Ein RWE-Youngster darf erstmals Profiluft schnuppern, allerdings noch nicht an der Hafenstraße. Der 18-jähjrige Nico Schulte-Kellinghaus wird von den Rot-Weissen an Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid ausgeliehen. Angreifer Ramien Safi verkündete seinen Abgang auf Instragram.

Schulte-Kellinghaus wechselt nach Wattenscheid In zehn Einsätzen für die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen sammelte Schulte-Kellinghaus bereits erste Erfahrungen im Seniorenfußball. Am Aufstieg der Reserve in die Landesliga hatte der häufig auf der linken Seite einer Dreierkette eingesetzte Abwehrspieler auch einen maßgeblichen Anteil. >>> Das ist Nico Schulte-Kellinghaus Schon früh war intern klar, dass der U19-Spieler mittelfristig an den Profibereich herangeführt werden soll. Nach dessen erstem Einsatz für die Zweitvertretung sagte Trainer Stefan Lorenz: "Nico hat sich von Anfang an mit dem Thema zweite Mannschaft beschäftigt und brannte auch heute zu helfen. Aber man hat auch gesehen, dass er ein Spieler ist, der in der Liga nichts zu suchen hat.“

Die nächsten Entwicklungsschritte soll Schulte-Kellinghaus nun nur wenige Kilometer von seiner Geburtsstadt Essen entfernt gehen. Bei der SG Wattenscheid 09 will sich der Defensivspieler für eine spätere Rückkehr an die Hafenstraße empfehlen. "Nico hat in seiner bisherigen Zeit bei Rot-Weiss Essen sein Potenzial angedeutet und sich jederzeit professionell präsentiert. Es hat uns sehr beeindruckt, mit welch großer Leidenschaft er die zweite Mannschaft unterstützt hat. Für seine weitere Entwicklung ist es nun wichtig, regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln“, erklärt RWE-Direktor Marcus Steegmann. "Wir sind überzeugt, dass er bei der SG Wattenscheid 09 die Möglichkeit erhalten wird, sich sportlich weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.“

Auch Schulte-Kellinghaus blickt der Leihe optimistisch entgegen: "Ich bin Rot-Weiss Essen sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung. Die Leihe bietet mir die Chance, mich weiterzuentwickeln und möglichst viele Spielminuten zu sammeln. Gleichzeitig werde ich die Entwicklung bei RWE weiterhin eng verfolgen und alles dafür geben, mich bestmöglich zu präsentieren.“ Safi verkündet Abschied auf Instagram Während Schulte-Kellinghaus perspektivisch nach Essen zurückkehren soll, endet die Zeit von Ramien Safi an der Hafenstraße. Nachdem bereits in den vergangenen Tagen berichtet worden war, dass sich beide Seiten nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten, schuf der Offensivspieler nun selbst Klarheit. In einer Instagram-Story bedankte sich der 26-Jährige für die vergangenen zwei Jahre bei Rot-Weiss Essen. >>> Das ist Ramien Safi In insgesamt 73 Drittliga-Partien erzielte Safi neun Tore und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Zuletzt soll der Angreifer mit einem Wechsel in die 2. Bundesliga geliebäugelt haben.