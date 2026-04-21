RWE trotzt Regen und Personalnot

– Foto: Marcel Junghanns

Auf der Glaserkuppe setzte sich die Gerber-Elf bei schwierigen Witterungsbedingungen und mit stark eingeschränktem Kader durch und nahm drei Punkte mit in die Landeshauptstadt.

Vor der Partie musste das Trainerteam mehrere Ausfälle kompensieren. Maxime Awoudja fehlte krankheitsbedingt, Til Linus Schwarz kurzfristig verletzungsbedingt. Die Kapitänsbinde übernahm Ben-Luca Moritz. Aufgrund der angespannten Personallage standen lediglich drei Feldspieler als Wechseloptionen zur Verfügung. Zudem nahm Torhüter Lorenz Otto als Feldspieler auf der Ersatzbank Platz. In der Startelf standen mit Sami Chentoufi und Boipelo Mashigo zwei Spieler, die zuletzt nur wenig Einsatzzeit erhalten hatten. Für Chentoufi war es der erste Startelfeinsatz in der Regionalliga.

Die Partie begann ausgeglichen. Die Gastgeber hatten früh eine gute Gelegenheit, als Jaden Rodtnick einen Abschluss auf der Linie klären konnte (15.). Mit der ersten klaren Offensivaktion ging Rot-Weiß in Führung: Nach einem schnellen Angriff über Sami Chentoufi und einer Hackenablage von Obed Ugondu traf Lucas Falcão zum 0:1 (22.). Meuselwitz blieb im Spiel und kam unter anderem durch einen Lattentreffer (36.) zu einer großen Chance. Direkt im Anschluss erhöhte Erfurt jedoch auf 0:2: Nach einem abgewehrten Schuss von Obed Ugondu reagierte Marco Wolf schnell und verwertete den Abpraller (37.).

Nach dem Seitenwechsel blieb Erfurt defensiv stabil und ließ nur wenige klare Chancen zu. Eine kurze Unterbrechung gab es in der 50. Minute, als Torhüter Rodtnick nach einer Rettungsaktion behandelt werden musste, die Partie aber fortsetzen konnte. Mit zunehmender Spieldauer kontrollierte Rot-Weiß das Geschehen. In der 76. Minute fiel die Entscheidung: Lucas Falcão setzte sich durch und traf über den Innenpfosten zum 0:3.

Ein weiterer Treffer von Obed Ugondu wurde wegen Abseits nicht anerkannt (79.). In der 85. Minute kam es zu einer ungewöhnlichen Einwechslung: Torhüter Lorenz Otto wurde als Feldspieler eingesetzt und übernahm eine offensive Position.