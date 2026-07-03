RWE-Talent zurück in die Heimatregion Der SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen hat sich die Dienste eines vielversprechenden Nachwuchsspielers gesichert. von André Hofmann · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Im letzten Sommer absolvierte Mattheo mit der U19 von RWE noch ein Testspiel gegen den FSG' 99 Salza. – Foto: © Sebastian Harbke

Mit Mattheo Börsch wechselt ein 17-jähriges Talent aus der A-Jugend des FC Rot-Weiß Erfurt an den Kyffhäuser. Der technisch versierte Mittelfeldspieler möchte beim Nordthüringer Spitzenklub den nächsten Schritt im Männerfußball gehen.

Zurück in die Heimat Für Börsch ist es zugleich eine Rückkehr in die Heimatregion. Der gebürtige Nordhäuser spielte bis zur D-Jugend für den FSV Wacker 90 Nordhausen, ehe er 2021 in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Rot-Weiß Erfurt wechselte. Dort durchlief er sämtliche Altersklassen und sammelte wertvolle Erfahrungen – zunächst in der Verbandsliga, später auch in der Nachwuchsbundesliga der B-Junioren. Insgesamt absolvierte er laut FuPa 75 Nachwuchsspiele und erzielte dabei starke 46 Tore - vermutlich ist diese Statistik aber nicht vollständig. Im Frühjahr endete seine Zeit in Erfurt. Eine Entscheidung, die Börsch ganz bewusst traf: „Der Weg nach ganz oben ist schwer. Irgendwann muss man sich als junger Spieler die Frage stellen, ob die Chance, in den ersten drei Ligen zu landen, noch realistisch ist oder ob man andere Prioritäten setzen muss. Deshalb habe ich in den Osterferien einen Schlussstrich gezogen“, erklärt der 17-Jährige. „Ich konzentriere mich jetzt auf mein Abitur, das ich in den nächsten zwei Jahren absolvieren möchte. Das fällt mir in Nordhausen bei meiner Familie einfach leichter.“

Familiäres Umfeld überzeugt Bei der Suche nach einem neuen Verein musste Börsch nicht lange überlegen. Schon die ersten Trainingseinheiten in Bad Frankenhausen hinterließen Eindruck. „Für Bad Frankenhausen habe ich mich entschieden, weil mir der Verein vom ersten Training an sehr gut gefallen hat. Es herrscht eine sehr familiäre Stimmung – sowohl im Team als auch im gesamten Staff. Fußballerisch gehört der Verein für mich außerdem zu den Top-Teams in Nordthüringen.“

Mattheo Börsch will in Bad Frankenhausen die ersten Schritte im Männerbereich machen. – Foto: © Julia Ritter