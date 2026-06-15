RWE strukturiert Sportbereich neu

Nicht nur Trainer, nun auch als Geschäftsführer Sport bei RWE tätig: Fabian Gerber. – Foto: © Marcel Junghanns

Tatsächlich verantwortet Gerber bereits seit seinem Amtsantritt im August 2021 zahlreiche sportliche Entscheidungen beim Traditionsverein. Die Aufgaben, die er bislang überwiegend im Hintergrund wahrnahm, werden nun auch offiziell nach außen abgebildet.

„Fabian übt bereits seit über vier Jahren die Doppelfunktion als Cheftrainer und Verantwortlicher im sportlichen Bereich aus. Dabei hat er die sportliche Entwicklung des Vereins maßgeblich geprägt und insbesondere in der Kaderplanung immer wieder wichtige Entscheidungen getroffen. Auch in Transfergesprächen trägt Fabian eine zentrale Verantwortung und hat gemeinsam mit dem bestehenden Team maßgeblich dazu beigetragen, Spieler zu entdecken und zu verpflichten, die sportlich und menschlich sehr gut zum FC Rot-Weiß Erfurt gepasst und die Mannschaft deutlich weitergebracht haben. Transfers und Entwicklungen wie Ugondu, Lopes Cabral, Fabinski, Nkoa oder Maluze sind dafür nur einige Beispiele. Diese Entwicklung zeigt, dass in den vergangenen Jahren im sportlichen Bereich sehr gute Arbeit geleistet wurde. Wir sind daher der Auffassung, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Fabians Aufgaben und Verantwortung auch nach außen offiziell zu kommunizieren“, erklärt Franz Gerber.