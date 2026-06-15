RWE strukturiert Sportbereich neu

Im Zuge einer internen Neuordnung übernimmt Cheftrainer Fabian Gerber künftig offiziell zusätzlich die Funktion des Geschäftsführers Sport. Der 45-Jährige bleibt dabei weiterhin Trainer der Regionalliga-Mannschaft.
Tatsächlich verantwortet Gerber bereits seit seinem Amtsantritt im August 2021 zahlreiche sportliche Entscheidungen beim Traditionsverein. Die Aufgaben, die er bislang überwiegend im Hintergrund wahrnahm, werden nun auch offiziell nach außen abgebildet.
„Fabian übt bereits seit über vier Jahren die Doppelfunktion als Cheftrainer und Verantwortlicher im sportlichen Bereich aus. Dabei hat er die sportliche Entwicklung des Vereins maßgeblich geprägt und insbesondere in der Kaderplanung immer wieder wichtige Entscheidungen getroffen. Auch in Transfergesprächen trägt Fabian eine zentrale Verantwortung und hat gemeinsam mit dem bestehenden Team maßgeblich dazu beigetragen, Spieler zu entdecken und zu verpflichten, die sportlich und menschlich sehr gut zum FC Rot-Weiß Erfurt gepasst und die Mannschaft deutlich weitergebracht haben. Transfers und Entwicklungen wie Ugondu, Lopes Cabral, Fabinski, Nkoa oder Maluze sind dafür nur einige Beispiele. Diese Entwicklung zeigt, dass in den vergangenen Jahren im sportlichen Bereich sehr gute Arbeit geleistet wurde. Wir sind daher der Auffassung, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Fabians Aufgaben und Verantwortung auch nach außen offiziell zu kommunizieren“, erklärt Franz Gerber.
In seiner neuen Funktion soll Fabian Gerber künftig die sportliche Strategie der Fußball GmbH verantworten und weiterentwickeln. Zu seinem Aufgabenbereich gehören unter anderem die Kaderplanung, die sportliche Ausrichtung der ersten Mannschaft, Transfergespräche sowie die Weiterentwicklung interner Strukturen und Prozesse.
Auch Patrick Ecke erhält künftig eine offizielle Funktion innerhalb der sportlichen Organisation. Der bisherige Torwarttrainer wird als Technischer Direktor eingebunden und soll insbesondere Aufgaben im sportlich-administrativen Bereich übernehmen. Dazu zählen die Begleitung von Transferprozessen, organisatorische Abläufe innerhalb der Lizenzspielerabteilung sowie die Mitarbeit im Vertragswesen. „Auch Patrick begleitet diese Position bereits seit längerer Zeit und arbeitet sehr eng mit Fabian und mir zusammen. Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit und sehen uns in dieser Konstellation für die Zukunft noch besser und breiter aufgestellt“, so Franz Gerber.
Mit der Anpassung der Organisationsstruktur möchte Rot-Weiß Erfurt nach eigenen Angaben die bereits gelebten Abläufe offiziell abbilden und die Professionalisierung im sportlichen Bereich weiter vorantreiben. Franz Gerber bleibt weiterhin Geschäftsführer der Fußball GmbH und verantwortet auch künftig die Gesamtgeschicke des Vereins.