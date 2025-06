– Foto: Marcel Junghanns

RWE startet in die Vorbereitung Am Montagvormittag startete der FC Rot-Weiß Erfurt in die Vorbereitung auf die neue Saison. Bei bestem Wetter versammelte Cheftrainer Fabian Gerber seine Mannschaft zur ersten Einheit im heimischen Cyriaksgebreite.rnrn

Insgesamt 22 Spieler standen zum Trainingsauftakt auf dem Platz – mit dabei drei der vier Neuzugänge sowie ein neues Gesicht im Trainerteam.

Mit Boipelo Mashigo begrüßte der FC Rot-Weiß Erfurt einen jungen, aber bereits erfahrenen Offensivspieler. Der 22-Jährigr wechselte vom Traditionsverein SpVgg Unterhaching nach Erfurt, wo er seit 2018 aktiv war. Mashigo kommt auf 33 Einsätze in der 3. Liga und 61 Spiele in der Regionalliga. Ebenfalls neu im Team ist Artur Golubytskij. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselte von der SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein nach Thüringen und wurde mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. In seiner Jugend wurde er beim VfL Bochum ausgebildet und soll das Offensivspiel des FC RWE bereichern. Ein weiteres vielversprechendes Talent ist Sejdo Durakov. Der 18-jährige Offensivspieler kam aus der U19 des FC Bayern München und unterschrieb in Erfurt einen Vertrag bis Juni 2028. Auch das Trainerteam wurde verstärkt: Der 25-jährige Nils Weiler übernimmt ab sofort die Rolle des Co-Trainers und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2027. Zuvor war Weiler unter anderem beim BFC Dynamo tätig.

Auch ein alter Bekannter kehrte zum Trainingsauftakt ins Cyriaksgebreite zurück: Ayooluwa Adesida ist nach seiner halbjährigen Leihe zum Oberligisten SV Wilhelmshaven wieder zurück in der Blumenstadt. In der Rückrunde der Saison 2024/25 sammelte der Defensivspieler dort wertvolle Spielpraxis und kam auf 13 Einsätze, in denen ihm ein Tor sowie zwei Vorlagen gelangen. 22 Spieler beim Auftakt – Assibey Mensah fehlt verletzt