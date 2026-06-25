RWE stärkt Performance-Bereich: Jörg Mikoleit erweitert Staff

Rot-Weiss Essen baut seinen sportlichen Bereich weiter aus: Jörg Mikoleit wird ab sofort als zusätzlicher Athletiktrainer Teil des Trainer- und Funktionsteams der Hafenstraße. Der erfahrene Performance-Spezialist wird eng mit Tobias Schmidt zusammenarbeiten, der künftig die Rolle des Head of Performance übernimmt.
Mikoleit bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profifußball mit an die Hafenstraße. Zuletzt arbeitete der 55-Jährige, der in Essen aufgewachsen ist, seit Sommer 2024 als Athletiktrainer bei Grasshoppers Zürich in der Schweiz. Davor war er unter anderem für den TSV 1860 München, mehr als zehn Jahre lang für den FC Ingolstadt 04 und auch für den FC Schalke 04 tätig. Mit seinem Wechsel zu Rot-Weiss Essen kehrt er nun zurück ins Ruhrgebiet und nach Essen.
Mit dieser personellen Verstärkung unterstreicht Rot-Weiss Essen seinen Anspruch, die sportlichen Voraussetzungen rund um die Mannschaft kontinuierlich zu verbessern und den eingeschlagenen Weg der Professionalisierung konsequent fortzusetzen.
Christian Flüthmann, Sportdirektor von Rot-Weiss Essen, sagt: „Mit der Verpflichtung von Jörg Mikoleit drehen wir bewusst an einer weiteren wichtigen Stellschraube, um die Leistungsfähigkeit unserer Mannschaft weiter zu erhöhen. Der moderne Fußball verlangt höchste Professionalität in allen Bereichen. Deshalb investieren wir weiter gezielt in unsere Strukturen und schaffen zusätzliche Kapazitäten im Performance-Bereich. Gemeinsam mit Tobias Schmidt, der als Head of Performance die Verantwortung für diesen Bereich tragen wird, werden wir unsere Spieler noch individueller begleiten und fördern.“
Auch Jörg Mikoleit freut sich auf seine neue Aufgabe: „Rot-Weiss Essen ist ein Traditionsverein mit großen Ambitionen und einer klaren sportlichen Ausrichtung. Die Gespräche haben mich sofort überzeugt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Tobias Schmidt und dem gesamten Trainerteam daran zu arbeiten, die Spieler bestmöglich auf die Anforderungen des Wettbewerbs vorzubereiten und ihren Leistungsstand kontinuierlich weiterzuentwickeln.“