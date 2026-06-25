RWE stärkt Performance-Bereich: Jörg Mikoleit erweitert Staff Der 55-Jährige verstärkt Rot-Weiss Essen als zusätzlicher Athletiktrainer. Der Verein setzt den eingeschlagenen Professionalisierungsweg konsequent fort. von RWE · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der neue RWE-Athletiktrainer Jörg Mikoleit (rechts) mit Head of Perfomance Tobias Schmidt. – Foto: Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen baut seinen sportlichen Bereich weiter aus: Jörg Mikoleit wird ab sofort als zusätzlicher Athletiktrainer Teil des Trainer- und Funktionsteams der Hafenstraße. Der erfahrene Performance-Spezialist wird eng mit Tobias Schmidt zusammenarbeiten, der künftig die Rolle des Head of Performance übernimmt.

Mikoleit bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profifußball mit an die Hafenstraße. Zuletzt arbeitete der 55-Jährige, der in Essen aufgewachsen ist, seit Sommer 2024 als Athletiktrainer bei Grasshoppers Zürich in der Schweiz. Davor war er unter anderem für den TSV 1860 München, mehr als zehn Jahre lang für den FC Ingolstadt 04 und auch für den FC Schalke 04 tätig. Mit seinem Wechsel zu Rot-Weiss Essen kehrt er nun zurück ins Ruhrgebiet und nach Essen. Ein klares Zeichen des RWE Mit dieser personellen Verstärkung unterstreicht Rot-Weiss Essen seinen Anspruch, die sportlichen Voraussetzungen rund um die Mannschaft kontinuierlich zu verbessern und den eingeschlagenen Weg der Professionalisierung konsequent fortzusetzen.