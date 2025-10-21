RWE stärkt die Defensive

Der 24-jährige französische Defensivspieler Nathan Fuakala wechselt an die Thüringer Landeshauptstadt und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Traditionsverein.
Fuakala, der aus dem nordfranzösischen Roubaix stammt, bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle internationale Erfahrung mit. Der 1,86 Meter große Verteidiger war zuletzt vereinslos und spielte zuvor die Rückrunde der vergangenen Saison beim RFC Tournai in der vierten belgischen Liga. Zuvor war Fuakala in der Jugend des FC Brügge ausgebildet und gehörte in der Saison 2020/21 zum Kader bei Champions League- und Europa League-Spielen seines damaligen Vereins, kam jedoch nicht zum Einsatz.
Neben seiner Hauptposition in der Innenverteidigung kann Fuakala auch als rechter Verteidiger zum Einsatz kommen. Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber zeigt sich begeistert von der Verpflichtung: „Mit Nathan gewinnen wir einen robusten, schnellen und technisch versierten Verteidiger, der perfekt zu unserer Spielphilosophie passt. Er bringt nicht nur die nötige Physis mit, sondern auch die spielerische Qualität, die unser Aufbauspiel von hinten heraus noch besser machen wird. Wir sind sehr froh, dass er sich für Erfurt entschieden hat.“
Die Suche nach einem Defensivspieler war für den Trainerteam besonders wichtig, nachdem mit Maxime Awoudja eine wichtige Stütze der Abwehr aufgrund einer Schambeinentzündung ausfiel. Awoudja wird frühestens Mitte November auf dem Platz erwartet.
Fuakala wird sofort ins Mannschaftstraining einsteigen und könnte eventuell bereits am kommenden Sonntag im Thüringer Regionalliga-Duell gegen den ZFC Meuselwitz sein Debüt feiern. Die Formalitäten eines internationalen Transfers dauern jedoch in der Regel etwas länger, sodass es noch nicht sicher ist, ob der Neuzugang in dieser Partie bereits auflaufen kann.