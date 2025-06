RWE: Stadionausbau rückt näher

Das Stadion an der Hafenstraße in Essen soll ausgebaut, die offenen Ecken geschlossen werden. Nach dem bereits getroffenen Planungsbeschluss des Rates soll nun der nächste Schritt gemacht und ein Baubeschluss gefasst werden. Die voraussichtlichen Kosten des Unterfangens belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro.

Neben dem geplanten Ausbau des Stadions soll auch die umliegende Infrastruktur verbessert werden. So ist ein neues Gebäude für die soziale Fan-Arbeit geplant. "Das Gebäude soll multifunktional sein und bei internationalen Spielen auch als Clearing- und Akkreditierungsstelle dienen. Eine kleine WC-Anlage und abschließbare Schränke für Taschen und Helme werden geprüft", teilt die Stadt Essen in einer Pressemitteilung mit. Außerdem soll eine Fahrradabstellanlage errichtet werden.

"Mein besonderer Dank gilt Oberbürgermeister Thomas Kufen, der es mit seiner vermittelnden Art immer wieder geschafft hat, die Gesprächspartner zusammenzuführen – ebenso wie den politischen Fraktionen, die sich Zeit für den inhaltlichen Austausch genommen und sich offen mit unseren Hinweisen und Argumenten auseinandergesetzt haben", betont Pfeifer. Weiter: "Als Vorstand von Rot-Weiss Essen haben Alexander Rang und ich diesen Prozess Schulter an Schulter geführt. Der erzielte Verhandlungserfolg ist Ausdruck einer geschlossenen, vertrauensvollen Zusammenarbeit – sowohl nach außen als auch innerhalb unseres Klubs. Ein großer Dank gilt dabei auch unserer Finanzabteilung und unserem kaufmännischen Leiter für die fundierte und engagierte Zuarbeit in diesem anspruchsvollen Prozess."

Der Baubeginn soll nach Abschluss der Saison 2025/26 erfolgen. Bei vorliegender Baugenehmigung soll spätestens im Juni 2026 mit den Arbeiten begonnen werden - nach Abstimmung mit den beiden Hauptnutzern des Stadions, RWE und der SGS Essen. Im ersten Jahr sind sechs Millionen Euro eingeplant, im Jahr 2027 stehen 19 Millionen im Raum, die benötigt werden, um die vier Ecken sowie den benötigten Windfang fertigzustellen. Damit würde das Fassungsvermögen des Stadions auf 26.800 Plätze steigen. Der Name "Stadion an der Hafenstraße" würde aber wohl verloren gehen. "GVE erhält ab 2027 neue Einnahmen durch Neuvergabe der Namensrechte am Stadion als zusätzliche Einnahmequelle zur Deckung der Betriebskosten", heißt es von Seiten der Stadt.