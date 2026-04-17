 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

RWE-Spitzenspiel am Sonntag, Osnabrück fehlt nicht mehr viel

3. Liga: Dem VfL Osnabrück fehlt nicht mehr viel bis zum Aufstieg. Gegen den FC Ingolstadt kann der nächste große Schritt gemacht werden. Auch Rot-Weiss Essen ist auf einem historischen Weg, kann im Spitzenspiel mit Energie Cottbus auch einen direkten Verfolger auf Distanz halten.

von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
RWE kann Big Points im Aufstiegskampf holen.
RWE kann Big Points im Aufstiegskampf holen. – Foto: Roland Schäfer

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Energie Cottbus hängt die Konkurrenz dicht an den Fersen. Der MSV Duisburg und F.C. Hansa Rostock fletschen mit den Zähnen, spielt der aktuelle Inhaber des Relegationsplatzes ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiss Essen. Das Duell könnte auch für RWE ein Wegweiser für die entscheidenden Wochen darstellen.

Tags zuvor können Duisburg und Rostock in der Samstagskonferenz den Druck aufdrehen. Die Zebras wollen es besser als noch im Hinspiel gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) machen. Die Rostocker gastieren beim bereits feststehenden Absteiger 1. FC Schweinfurt. Mit schon einem halben Bein zur 2. Bundesliga kann der VfL Osnabrück schon anfangen zu rechnen. Ein Sieg gegen den FC Ingolstadt würde den Aufstieg aber noch nicht ganz dingfest machen. Frühestens am kommenden Spieltag könnte der Aufstieg auch mathematisch gesichert werden.

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Liveticker: SSV Jahn Regensburg- Alemannia Aachen

Heute, 19:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
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19:00

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Liveticker: 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

Morgen, 14:00 Uhr
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TSV 1860 München
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Liveticker: FC Ingolstadt - VfL Osnabrück

Morgen, 14:00 Uhr
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VfL Osnabrück
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14:00live

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Liveticker: MSV Duisburg - TSG Hoffenheim II

Morgen, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
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Liveticker: SC Verl - Viktoria Köln

Morgen, 14:00 Uhr
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14:00live

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Liveticker: 1. FC Schweinfurt- F.C. Hansa Rostock

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
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F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
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Liveticker: SSV Ulm - TSV Havelse

Morgen, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
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TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
16:30live

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Liveticker: FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
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Liveticker: VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue

So., 19.04.2026, 16:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
16:30live

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Liveticker: SSV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

So., 19.04.2026, 19:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:30live

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So geht es weiter

35. Spieltag
24.04.26 Alemannia Aachen - MSV Duisburg
25.04.26 FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden
25.04.26 VfL Osnabrück - SC Verl
25.04.26 F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
25.04.26 TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 Fußball
25.04.26 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Ingolstadt 04
25.04.26 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt 05
26.04.26 Viktoria Köln - FC Energie Cottbus
26.04.26 Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
26.04.26 TSV Havelse - VfB Stuttgart II

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