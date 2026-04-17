RWE-Spitzenspiel am Sonntag, Osnabrück fehlt nicht mehr viel

RWE kann Big Points im Aufstiegskampf holen. – Foto: Roland Schäfer

Energie Cottbus hängt die Konkurrenz dicht an den Fersen. Der MSV Duisburg und F.C. Hansa Rostock fletschen mit den Zähnen, spielt der aktuelle Inhaber des Relegationsplatzes ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiss Essen. Das Duell könnte auch für RWE ein Wegweiser für die entscheidenden Wochen darstellen.

Tags zuvor können Duisburg und Rostock in der Samstagskonferenz den Druck aufdrehen. Die Zebras wollen es besser als noch im Hinspiel gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) machen. Die Rostocker gastieren beim bereits feststehenden Absteiger 1. FC Schweinfurt. Mit schon einem halben Bein zur 2. Bundesliga kann der VfL Osnabrück schon anfangen zu rechnen. Ein Sieg gegen den FC Ingolstadt würde den Aufstieg aber noch nicht ganz dingfest machen. Frühestens am kommenden Spieltag könnte der Aufstieg auch mathematisch gesichert werden.