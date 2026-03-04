RWE schlägt Waldhof - Keeper Wienand nach Böllerwurf im Krankenhaus

Felix Wienand (r.) wird nach einem Böllerwurf behandelt. – Foto: IMAGO IMAGES

Rot-Weiss Essen mischt im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga weiter intensiv mit, der 1:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim rückte am Mittwoch allerdings in den Hintergrund. Die Partie des 27. Spieltags der 3. Liga war nach einem Böllerwurf im zweiten Durchgang fast 40 Minuten unterbrochen, weil RWE-Keeper Felix Wienand nach der Detonation des Knallkörpers zu Boden ging und nicht mehr weiterspielen konnte.

Als Marek Janssen sein zweites Tor in der 53. Minute nur knapp verpasste, detonierte ein Böller auf der gegenüberliegenden Seite. Torhüter Wienand ging zu Boden, auf den TV-Bildern wirkte er benommen. Die Verantwortlichen von Essen behandelten ihren Torhüter, dieser musste allerdings kurze Zeit später ins Krankenhaus.

Vorfall vor der Mannheim-Kurve

Der Knallkörper wurde wohl von Fans von Waldhof Mannheim geworfen, denn die Gäste standen im zweiten Durchgang hinter dem Tor der Essener. Unmittelbar nach dem Vorfall stürmte RWE-Coach Uwe Koschinat vor die Kurve und ließ seinen Unmut aus verständlichen Gründen freien Lauf. Wie MagentaSport mitteilte, wurde der Täter wohl schon ausfindig gemacht.