RWE schlägt Tabellenführer hochdramatisch, Rückschlag für Duisburg

Trotz anfänglichen Rückstands drehte Rot-Weiss Essen gegen Tabellenführer VfL Bochum spät noch einmal auf und bleibt damit weiter im Kampf um Platz drei. Den hat der FC Schalke 04 nach einem verdienten Erfolg über RW Oberhausen inne. In Gruppe G behauptete sich Bayer Leverkusen gegen den MSV Duisburg und zerstörte damit wohl alle Restchancen der Zebras auf den Einzug in die Zwischenrunde.
Gemeinhin gilt eine 5:0-Führung im Fußball als sicherer Sieg, doch die Kickers ließen in der Schlussphase gegen den WSV den Gegner noch einmal ins Spiel. So bestach Faissal Khalil mit einem Dreierpack (72., 76., 90.), der jedoch insgesamt zu spät kam, um für Zählbares zu sorgen.
Gegen den amtierenden Meister ließ sich die Fortuna auch nicht vom zwischenzeitlichen Rückstand durch Edin Biber (32.) beeindrucken. Stattdessen sorgte Ahmad Hassan für die postwendende Antwort (35.). Im zweiten Durchgang legten die Flingerer durch Elias Oberschewen (73.) und Paul Münstermann (79.) nach, wodurch der Anschluss von Rares-Stefan Silitra keinen großen Einfluss mehr hatte. Die Gladbacher dürfte das in ihren Hoffnungen auf einen Platz unter den Top drei jedoch kaum aus der Fahrt bringen. Da der MSV Duisburg ebenfalls verlor, könnten die Fohlen den Einzug in der Zwischenrunde am kommenden Spieltag unter Dach und Fach bringen.
Beide Seiten begannen bemüht, die beiden Kontrahenten begegneten sich dabei größtenteils auf Augenhöhe und verzeichneten jeweils auch erste ordentliche Tormöglichkeiten. Treffer ließen jedoch bis in den zweiten Durchgang auf sich warten. Simone Cannizzaro eröffnete zunächst nach feinem Steckpass mit einem platzierten Abschluss ins Eck (48.), wenig später musste Ryan Zidane nach einer Hereingabe von Felix Fink nur noch den Schlappen reinhalten (51.). Der Torreigen war eröffnet und auch der MSV wollte sich beteiligen. Nach starker Vorarbeit von links musste auch Batuhan Kumlu nur noch den Ball über die Linie drücken (58.). Duisburg wollte in der Folge noch mehr, Leverkusen hielt jedoch stand und sorgte mit den drei Auswärtspunkten für die Vorentscheidung im Kampf um die Top drei.
Obwohl die Schalker zunächst optische Vorteile auf ihrer Seite hatten, stachen die Kleeblätter zuerst. David Gabert setzte kurz vor Ende der ersten Hälfte zum Dribbling an und vollendete dies mit der Führung (40.). Schalke hatte aber auch die direkte Antwort parat. Laurin Zhushi traf nach einer Ecke zum schnellen Ausgleich (45.+1). Schalke war in der Folge das bessere Team und belohnte sich durch den Aufwand schlussendlich mit dem Treffer von Matteo Comes (84.). S04 hat damit vor den finalen Spielen den Einzug in die Zwischenrunde in den eigenen Händen.
Mit einer phänomenalen Schlussphase drehte RWE aus einem anfänglichen 0:1-Rückstand eine wichtigen 3:1-Sieg innerhalb von nur acht Minuten. Bochum braucht für den Einzug in die nächste Runde trotzdem nur einen Zähler, RWE kann in die letzten Spiele mit viel Selbstvertrauen gehen.
