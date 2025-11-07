RWE schaut nach oben, Krisenduell in Saarbrücken, MSV am Freitag

Seit der bitteren 1:6-Pleite gegen den SV Waldhof Mannheim kam Rot-Weiss Essen zuletzt immer besser ins Rollen, blieb so in den vergangenen fünf Partien ungeschlagen und ist derzeit auch punktgleich mit dem aktuell Drittplatzierten SC Verl, der ebenfalls zuletzt in Aufwind geriet. RWE gastiert in der Samstagskonferenz beim FC Ingolstadt, gleichzeitig wird sich Verl gegen den FC Erzgebirge Aue behaupten müssen. Im späteren Samstagsspiel treffen zwei der formschwächsten Teams aufeinander: Für den 1. FC Saarbrücken setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge, noch deutlich schlechter sieht die Lage beim TSV Havelse aus, die gar noch auf den den ersten Dreier der Saison warten.

Am Freitagabend wird der MSV Duisburg seine Durststrecke beenden wollen, es geht gegen den SV Waldhof Mannheim. Andernfalls droht der erstmalige Absturz aus den Top drei.