Saarbrücken kommt nur derzeit schwer aus dem spielerischen Sumpf heraus.
Saarbrücken kommt nur derzeit schwer aus dem spielerischen Sumpf heraus. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

RWE schaut nach oben, Krisenduell in Saarbrücken, MSV am Freitag

3. Liga: Im Kampf um die Aufstiegsplätze ist das Feld wieder beachtlich zusammengerückt. Der MSV Duisburg könnte ganz oben gegen den SV Waldhof Mannheim zumindest vorlegen, dahinter drängten sich zuletzt besonders Rot-Weiss Essen und der SC Verl auf.

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Seit der bitteren 1:6-Pleite gegen den SV Waldhof Mannheim kam Rot-Weiss Essen zuletzt immer besser ins Rollen, blieb so in den vergangenen fünf Partien ungeschlagen und ist derzeit auch punktgleich mit dem aktuell Drittplatzierten SC Verl, der ebenfalls zuletzt in Aufwind geriet. RWE gastiert in der Samstagskonferenz beim FC Ingolstadt, gleichzeitig wird sich Verl gegen den FC Erzgebirge Aue behaupten müssen. Im späteren Samstagsspiel treffen zwei der formschwächsten Teams aufeinander: Für den 1. FC Saarbrücken setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge, noch deutlich schlechter sieht die Lage beim TSV Havelse aus, die gar noch auf den den ersten Dreier der Saison warten.

Am Freitagabend wird der MSV Duisburg seine Durststrecke beenden wollen, es geht gegen den SV Waldhof Mannheim. Andernfalls droht der erstmalige Absturz aus den Top drei.

Liveticker: MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim

Heute, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00live

Liveticker: FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

Liveticker: SSV Ulm - F.C. Hansa Rostock

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
14:00live

Liveticker: FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück

Morgen, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

Liveticker: SC Verl - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00live

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - TSG 1899 Hoffenheim II

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
16:30live

Liveticker: VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
13:30

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München

So., 09.11.2025, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln

So., 09.11.2025, 19:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

15. Spieltag
21.11.25 TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg
22.11.25 SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden
22.11.25 Viktoria Köln - SC Verl
22.11.25 F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt 05
22.11.25 TSV Havelse - SSV Ulm 1846 Fußball
22.11.25 Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg
22.11.25 VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04
23.11.25 TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken
23.11.25 FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II
23.11.25 Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus

