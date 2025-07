RWE präsentiert Brustsponsor

Der FC Rot-Weiß Erfurt und die Hoch- und Tiefbau Ebeleben GmbH (HTE) gehen ab der Saison 2025/26 gemeinsame Wege. Das renommierte Bauunternehmen mit Sitz gut 50 Kilometer vor den Toren Erfurts wird neuer Haupt- und Brustsponsor des Traditionsvereins. – Foto: © FC Rot-Weiß Erfur

Der FC Rot-Weiß Erfurt und die Hoch- und Tiefbau Ebeleben GmbH (HTE) gehen ab der Saison 2025/26 gemeinsame Wege: Das renommierte Bauunternehmen mit Sitz gut 50 Kilometer vor den Toren Erfurts wird neuer Haupt- und Brustsponsor des Traditionsvereins. Die Partnerschaft steht sinnbildlich für das, was beide Seiten verbindet – regionale Verwurzelung, Verlässlichkeit, Leidenschaft und ein klares Bekenntnis zu Thüringen.

Mit der Hoch- und Tiefbau Ebeleben GmbH gewinnt der FC Rot-Weiß Erfurt nicht nur einen wirtschaftlich starken Partner, sondern auch ein Unternehmen, das – wie der Verein – für ein solides Fundament und zukunftsgerichtetes Denken steht. HTE ist seit Jahrzehnten in der Region tätig und realisiert anspruchsvolle Projekte im Hoch- und Tiefbau – mit derselben Ausdauer und Zielstrebigkeit, mit der auch RWE seit einigen Jahren wieder seinen sportlichen Weg beschreitet. Und auch eine direkte Verbindung der HTE in die Landeshauptstadt besteht: Die Schobau GmbH – ein Tochterunternehmen mit Sitz in Erfurt – wird ebenfalls im Rahmen der Heimspiele werblich präsent sein. Als erfahrener Wohnbaupartner steht die Schobau für individuelle Hausbau-Lösungen, kurze Entscheidungswege und starke Kundennähe – Werte, die auch in der neuen Partnerschaft gelebt werden sollen. Dass diese Partner nun zusammenfinden, erscheint nur folgerichtig: Alle eint der Wunsch, Erfurt und Thüringen voranzubringen und zugleich Verantwortung für die Region zu übernehmen.

Die Vereinbarung zwischen HTE und dem FC Rot-Weiß Erfurt gilt zunächst für die Saison 2025/26. Sie beinhaltet ein umfassendes Sponsorenpaket, das insbesondere die Platzierung des HTE-Logos auf der Trikotbrust bei allen Spielen der Regionalliga Nordost sowie bei Freundschaftsspielen umfasst. Darüber hinaus wird die HTE auf den LED-Banden im Steigerwaldstadion prominent sichtbar sein und erhält Präsenz in allen relevanten Druckerzeugnissen des Vereins. Spiele des Thüringenpokals sind von der Vereinbarung ausgenommen – hier strebt der Verein eine gesonderte Vermarktung an. Christian Mier, Geschäftsführer der Hoch- und Tiefbau Ebeleben GmbH, zeigt sich erfreut über die neue Partnerschaft: „Wir sind angespornt vom sportlichen Auftreten des RWE in der vergangenen Saison. Als Unternehmen der Region wollen wir unseren Teil dazu beitragen, diesen Verein auf dieser Spur zu halten und weiter voranzubringen. Der Fußball in Thüringen – und speziell in der Landeshauptstadt Erfurt – liegt uns am Herzen. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit, wollen von der Strahlkraft des Vereins profitieren und träumen ein Stück weit davon, dass Thüringen mittelfristig wieder ein Profifußballstandort wird.“