RWE: "Optimierung im Trainingsbetrieb" - Fans müssen draußen bleiben Den Fans von Rot-Weiss Essen wird der Trainingsbesuch eingeschränkt. Warum RWE diesen Schritt geht. von Marcel Eichholz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Hier trainiert Rot-Weiss Essen vor seinen Fans. – Foto: Markus Becker

Als "Optimierung im Trainingsbetrieb" und Erweiterung des Angebots für die Fans kündigt Rot-Weiss Essen Veränderungen an. Bei einem genaueren Blick auf die geplanten Maßnahmen rund um die Trainingseinheiten der Rot-Weissen wird aber schnell klar, dass der regelmäßige Trainingskiebitz von RWE zukünftig mehr Freizeit zur Verfügung haben wird. Das soll sich ändern.

In gut einer Woche startet die 3. Liga in die neue Saison. Für RWE beginnt die Spielzeit mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken. Stand für einige Fans noch ein Besuch beim Training im Terminkalender, um sich einen letzten Eindruck von der Mannschaft zu verschaffen, so kann der getrost gestrichen werden. Wie der Verein mitteilt, wird in dieser Woche nicht-öffentlich trainiert. Und auch zukünftig ist der Zugang zum Trainingsplatz für die Anhänger stark eingeschränkt. Nur noch einmal pro Woche sollen die Profis von Fans und Journalisten unter die Lupe genommen werden können. Wann das genau der Fall sein soll, wird der Verein jeweils zu Wochenbeginn auf seiner Homepage öffnen. "Der Hintergrund dieser Anpassung, die auch bei anderen Vereinen so üblich ist, ist der uneingeschränkte Fokus der Mannschaft auf die neue Spielzeit 2026/27 und die bevorstehenden Aufgaben. Dieses Vorgehen hat bereits im Endspurt der vergangenen Spielzeit Anwendung gefunden und trug mit dazu bei, dass RWE in die Relegation einzog", heißt es zur Erläuterung.