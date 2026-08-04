RWE: "Optimierung im Trainingsbetrieb" - Fans müssen draußen bleiben

Als "Optimierung im Trainingsbetrieb" und Erweiterung des Angebots für die Fans kündigt Rot-Weiss Essen Veränderungen an. Bei einem genaueren Blick auf die geplanten Maßnahmen rund um die Trainingseinheiten der Rot-Weissen wird aber schnell klar, dass der regelmäßige Trainingskiebitz von RWE zukünftig mehr Freizeit zur Verfügung haben wird. Das soll sich ändern.
In gut einer Woche startet die 3. Liga in die neue Saison. Für RWE beginnt die Spielzeit mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken. Stand für einige Fans noch ein Besuch beim Training im Terminkalender, um sich einen letzten Eindruck von der Mannschaft zu verschaffen, so kann der getrost gestrichen werden. Wie der Verein mitteilt, wird in dieser Woche nicht-öffentlich trainiert. Und auch zukünftig ist der Zugang zum Trainingsplatz für die Anhänger stark eingeschränkt.
Nur noch einmal pro Woche sollen die Profis von Fans und Journalisten unter die Lupe genommen werden können. Wann das genau der Fall sein soll, wird der Verein jeweils zu Wochenbeginn auf seiner Homepage öffnen. "Der Hintergrund dieser Anpassung, die auch bei anderen Vereinen so üblich ist, ist der uneingeschränkte Fokus der Mannschaft auf die neue Spielzeit 2026/27 und die bevorstehenden Aufgaben. Dieses Vorgehen hat bereits im Endspurt der vergangenen Spielzeit Anwendung gefunden und trug mit dazu bei, dass RWE in die Relegation einzog", heißt es zur Erläuterung.
Als Verbesserung wird den Fans erklärt, dass vom Caterer des Vereins Speisen und Getränke angeboten werden sollen, auch der Zugang zu Toiletten ist für die Zukunft geplant. "Wie in anderen Bereichen wollen wir uns auch hier Schritt für Schritt weiter entwickeln und professionalisieren", erklärt der Verein. Ob das auch die Fans des Vereins so sehen, darf an dieser Stelle zumindest mit einem Fragezeichen versehen werden, denn die Folge der Neuerungen ist einfach zu formulieren: Fans müssen draußen bleiben.
Dass es auch anders geht, zeigen die Nachbarn aus Duisburg und Düsseldorf. Beim MSV Duisburg findet in der Regel nur eine Einheit in der Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, bei den weiteren Übungseinheiten sind Zuschauer herzlich auf der Anlage an der Westender Straße willkommen. Ähnlich verhält es sich in der Landeshauptstadt. Fortuna Düsseldorf startet in der Woche vor dem Saisonauftakt mit einem Geheimtraining zwei Tage vor dem Waldhof-Spiel, auch das Abschlusstraining findet hinter verschlossenen Türen statt. Alle weiteren Einheiten auf dem Platz können von interessierten Fans hautnah mitverfolgt werden.