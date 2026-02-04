RWE nimmt Torwart Tino Casali unter Vertrag

Rot-Weiss Essen hat einen neuen Keeper verpflichtet. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach der Knieverletzung von Stammkeeper Jakob Golz ist Rot-Weiss Essen zum Ende der Transferperiode II auf der Torwartposition tätig geworden: Der 30-jährige Österreicher Tino Casali, zuletzt vereinslos, schließt sich ab sofort RWE an, bekommt die Rückennummer 13 und komplettiert das rot-weisse Torwartteam mit Jakob Golz, Felix Wienand und Malte Brüning.

Der frühere Jugendnationalspieler Österreichs (zwölf Spiele, U18 bis U20) begann bei seinem Heimatverein SV Spittal/Drau und landete über die Akademie Kärnten, den FK Austria Wien, den Floridsdorfer AC, den SV Mattersburg und den SCR Altach (alle Österreich) im Sommer 2023 bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. Nach zwei Jahren und einem Zweitligaeinsatz für die Niedersachsen (0:1 beim FC St. Pauli) schloss er sich von Oktober 2025 bis Januar 2026 erneut dem österreichischen Erstligisten SCR Altach an, blieb jedoch ohne Einsatz. Der 1,93 Meter große Casali kann insgesamt unter anderem 67 Partien in der österreichischen Bundesliga sowie acht in der zweiten österreichischen Liga vorweisen.

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Tino verbindet die Faktoren, die uns nach der Verletzung von Jakob am wichtigsten waren, zu hundert Prozent. Wir haben jemanden gesucht, der charakterlich ideal in unsere Gruppe passt und die angedachte Rolle mit Herzblut und Leidenschaft ausfüllt, Erfahrung mitbringt und auf dem Niveau sein Können schon nachgewiesen hat. Seine Stärken liegen vor allem in der Raumverteidigung und im Coaching, zudem verfügt er über ein gutes Risikomanagement in seinen Aktionen. Er ist ein absoluter Athlet und ein guter Typ, der Ruhe ausstrahlt.“