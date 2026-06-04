RWE-Neuzugang mit Zweitliga-Erfahrung

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Der 21-jährige Offensivspieler ist flexibel einsetzbar und kann sowohl auf dem linken Flügel als auch im Sturmzentrum sowie auf der rechten Außenbahn agieren. Trotz seines jungen Alters bringt Forkel bereits Erfahrung aus der 2. Bundesliga, der 3. Liga sowie der Regionalliga Bayern mit. Für Nürnberg absolvierte der gebürtige Coburger insgesamt neun Einsätze in der 2. Bundesliga sowie 21 Partien in der Regionalliga. Seine fußballerische Ausbildung durchlief der 1,86 Meter große Angreifer beim 1. FC Nürnberg, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft auf sich aufmerksam machte. In der Saison 2024/25 sammelte er erstmals Einsatzminuten im Profibereich. Zuletzt war Forkel beim SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Schweinfurt 05 in der 3. Liga am Ball. In Summe kam er auf 21 Einsätze in der abgelaufenen Drittliga-Saison, wobei er 14 Mal eingewechselt und sechs Mal ausgewechselt wurde.

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Dustin ist ein spannender Spieler, der mit Tempo, Tiefgang und Zug zum Tor sehr gut in unser Anforderungsprofil passt. Er ist variabel einsetzbar, bringt eine gute Ausbildung mit und hat in seinen bisherigen Stationen gezeigt, dass er im letzten Drittel gefährlich werden kann. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen wird.“