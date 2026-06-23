RWE: Neuer Abwehrspieler aus Lotte Der FC Rot-Weiß Erfurt treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und verstärkt die Defensive. von RWE / FuPa Thüringen · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gunnar

Luca Kerkemeyer wechselt von den Sportfreunden Lotte in die Thüringer Landeshauptstadt und unterschreibt bei den Rot-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Künftig wird der Defensivspieler mit der Rückennummer 28 auflaufen.

Mit dem 24-jährigen Luca Kerkemeyer gewinnen die Erfurter einen vielseitig einsetzbaren Abwehrspieler. Der 1,84 Meter große Defensivallrounder kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden und bringt damit zusätzliche Flexibilität für die Defensive des Regionalligisten mit. Zudem sammelte der beidfüßige Abwehrspieler bereits reichlich Erfahrung in der Regionalliga West. Ausgebildet wurde Kerkemeyer unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er anschließend beim SC Wiedenbrück und beim SV Lippstadt, ehe er zuletzt für die Sportfreunde Lotte auflief. Insgesamt absolvierte der Neuzugang bereits mehr als 100 Partien in der Regionalliga West.

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber sieht in Kerkemeyer eine wichtige Verstärkung für die neue Saison: „Luca bringt die Eigenschaften mit, die wir für unsere Defensive gesucht haben. Er spielt mit hoher Intensität, ist zweikampfstark und auf mehreren Positionen einsetzbar. Dazu kommt seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Er wird unserer Defensive in der neuen Saison zusätzliche Optionen bieten.“ Auch der 24-Jährige selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Erfurt: „Ich bin stolz, jetzt ein Teil dieses Vereins zu sein, und freue mich unfassbar, endlich loszulegen.“