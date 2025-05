RWE muss 20.000 Euro Strafe zahlen

In der Partie gegen den SC Verl am 28. März 2025 verhielten sich die Fans von Rot-Weiss Essen respektlos und beleidigend gegenüber der Schiedsrichterin Fabienne Michel. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) reagierte mit einer empfindlichen Geldstrafe.

In dem Liga-Duell gegen den SC Verl beschimpften die, die es mit den Rot-Weissen hielten, die Unparteiische Michel. "Die Blonde wird gefickt, olé, olé“ und der Fangesang "Kraul mir mal die Wampe / nimm ihn in den Mund, du Schlampe / für den Deutschen Meister RWE“ hallten durch das Stadion. Zudem wurde sie als "Hure" betitelt. Der Deutsche Fußball-Bund bestrafte den RWE.

Diese Strafe wird den Verein finanziell nicht ins Chaos stoßen, geschweige denn bei Transfers oder Gehältern vor Probleme stellen. Jedoch rückte das Verhalten der eigenen Anhänger den gesamten Verein in ein schlechtes Licht.

RWE-Vorstand Alexander Rang mit Stellungnahme

Alexander Rang fand klare Worte zu dem Fall. "Im Namen des Vorstandes, aller Gremien und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rot-Weiss Essen möchte ich mich bei Schiedsrichterin Fabienne Michel für die beleidigenden und an sie persönlich gerichteten Gesänge einer lautstarken Gruppe von Fans im Gästeblock während der Drittligapartie beim SC Verl am 28. März ausdrücklich entschuldigen", erklärte er in der Stellungnahme auf der offiziellen Internetseite des Drittligisten findet. Weiter führte der Essener aus: "Von der getätigten Wortwahl distanzieren wir uns jedoch in aller Deutlichkeit. Sie entspricht nicht unseren Werten und dem, wofür unser Verein steht."

Im Statement spricht er dem DFB zudem die völlige Unterstützung des Vereins bei den Ermittlungen zu. Der Vereinsführer stellte klar, dass der Großteil der RWE-Fans Werte, wie beispielsweise Diskriminierungen, nicht vertritt und machte auf das Projekt "Essener Chancen“ aufmerksam, das von Antidiskriminierung handelt.

Am Ende macht er eins deutlich: "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, allen Menschen, aber besonders der heranwachsenden Generation, deutlich zu machen, dass für Diskriminierung und Sexismus kein Platz ist – nicht bei RWE, nicht in anderen Fußballstadien und auch sonst nirgendwo in der Gesellschaft.“