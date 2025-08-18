RWE live: Torloses Pokalduell zur Pause gegen Borussia Dortmund

Ganz realistisch schätzt RWE-Coach Uwe Koschinat die Chancen auf ein Weiterkommen seiner Mannschaft ein. Da müsste schon alles passen und der BVB einen rabenschwarzen Tag erwischen. Aus der Verantwortung entlässt der Übungsleiter seine Truppe damit aber keineswegs - ganz im Gegenteil. "Es ist ein riesengroßes Spiel für den Verein und wir wollen alles dafür tun, dass es auch für die Menschen hier ein tolles Erlebnis wird", betonte der 53-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Mit vollem Einsatz und großer Leidenschaft wollen die Hausherren in das Duell David gegen Goliath gehen. Besonders den Heimvorteil und die Unterstützung der eigenen Fans sieht Koschinat als absoluten Faustpfand an. "Die Hafenstraße kann der 12. Mann sein", sagte er. Das Stadion an der Hafenstraße ist mit über 19.000 Zuschauern schon seit Wochen ausverkauft. Die Euphorie in Essen ist groß, die Erwartungshaltung ebenso.

Dass es in der Liga zuletzt aus reiner Sicht auf die Ergebnisse zwei eher enttäuschende Punkteteilungen gab - jeweils ein 1:1 gegen den TSV 1860 München im Eröffnungsspiel und beim Aufsteiger TSV Havelse -, spielt am Abend keine Rolle. Der Fokus liegt ganz auf dem Pokal-Kracher. Und wer weiß schon, was da möglich ist. Überraschungen gab es im DFB-Pokal in der Vergangenheit schon zuhauf. Schreibt der RWE ein neues Kapitel in diesem Buch?