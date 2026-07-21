RWE leiht Rechtsverteidiger aus 1. Liga

Artur Andreichyk war bereits am letzten Wochenende für RWE im Einsatz gegen Hessen Kassel. – Foto: © Marcel Junghanns

Ein gänzlich neues Gesicht ist Artur Andreichyk in Erfurt allerdings nicht. Bereits am vergangenen Wochenende kam der Ukrainer im Testspiel gegen den KSV Hessen Kassel als Testspieler zum Einsatz und konnte dabei erste Eindrücke im Trikot der Rot-Weißen hinterlassen. Für den Regionalligisten ist Andreichyk in erster Linie als Rechtsverteidiger vorgesehen. Erfahrung im deutschen Fußball bringt der Defensivspieler bereits mit: Vor seinem Wechsel zum FK Oleksandriya absolvierte er für den SV Wacker Burghausen mehr als 70 Partien in der Regionalliga Bayern.

RWE-Geschäftsführer Franz Gerber zeigt sich vom Neuzugang überzeugt: „Artur hat sich im Training und im Testspiel sehr gut präsentiert. Er bringt Tempo, Dynamik und eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Zudem kennt er den deutschen Fußball bereits und gibt uns auf der Rechtsverteidigerposition eine weitere interessante Option.“