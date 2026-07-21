RWE leiht Rechtsverteidiger aus 1. Liga

Artur Andreichyk wechselt auf Leihbasis vom ukrainischen Erstligisten FK Oleksandriya an den Steigerwald. Der 20-jährige Rechtsverteidiger wird künftig mit der Rückennummer 77 für die Thüringer auflaufen.
Ein gänzlich neues Gesicht ist Artur Andreichyk in Erfurt allerdings nicht. Bereits am vergangenen Wochenende kam der Ukrainer im Testspiel gegen den KSV Hessen Kassel als Testspieler zum Einsatz und konnte dabei erste Eindrücke im Trikot der Rot-Weißen hinterlassen. Für den Regionalligisten ist Andreichyk in erster Linie als Rechtsverteidiger vorgesehen. Erfahrung im deutschen Fußball bringt der Defensivspieler bereits mit: Vor seinem Wechsel zum FK Oleksandriya absolvierte er für den SV Wacker Burghausen mehr als 70 Partien in der Regionalliga Bayern.
RWE-Geschäftsführer Franz Gerber zeigt sich vom Neuzugang überzeugt: „Artur hat sich im Training und im Testspiel sehr gut präsentiert. Er bringt Tempo, Dynamik und eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Zudem kennt er den deutschen Fußball bereits und gibt uns auf der Rechtsverteidigerposition eine weitere interessante Option.“
Unterdessen müssen die Rot-Weißen auch einen Abgang verkraften. Torhüter Pascal Manitz verlässt den FC Rot-Weiß Erfurt und schließt sich zur kommenden Saison den Sportfreunden Siegen an. Darauf verständigten sich beide Vereine. Für den 21-Jährigen beginnt im Siegerland ein neues Kapitel seiner Laufbahn, wo er den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen möchte. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. "Der FC Rot-Weiß Erfurt bedankt sich bei Pascal Manitz für seinen Einsatz im rot-weißen Trikot und wünscht ihm für seine neue Aufgabe bei den Sportfreunden Siegen viel Erfolg", heißt es in der Mitteilung der Blumenstädter.