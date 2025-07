RWE leiht Franci Bouebari vom SC Freiburg aus

Rot-Weiss Essen verstärkt sich auf der Linksverteidigerposition mit Franci Bouebari. Der Franzose absolvierte am Dienstag den RWE-Medizincheck, unterschrieb anschließend seinen neuen Vertrag und wechselt ab sofort per Leihe aus dem Breisgau an die Hafenstraße. Er bekommt bei RWE die Rückennummer 19.

Von 2019 an durchlief Bouebari die U17, die U19 und die zweite Mannschaft des französischen Profiklubs Racing Straßburg, zwei Einsätze in der französischen ersten Liga im Januar/Februar 2023 mit insgesamt 74 Spielminuten kann er zudem vorweisen. Im Sommer 2023 wechselte er nach Deutschland zur Zweitvertretung des SC Freiburg. Dort kam der Linksfuß in der Saison 2023/24 auf 20 Einsätze in der 3. Liga, in der vergangenen Spielzeit 2024/25 lief er 24 Mal in der Regionalliga Südwest auf.

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Franci hat ein spannendes Profil. Er wird uns in der Breite besser aufstellen und deutlich variabler machen. Wir sind froh, dass wir ihn von Rot-Weiss Essen überzeugen konnten. Er ist sehr dynamisch, sehr zweikampfstark, insgesamt ein echter Athlet. Da er auf verschiedenen Positionen spielen kann – linke Schiene, linker Außenverteidiger in einer Viererkette, linker Innenverteidiger in einer Dreierkette – verbessern wir durch seine Polyvalenz unsere Systemflexibilität. Wir freuen uns auf ihn.“