Rot-Weiss Essen verleiht Erolind Krasniqi bis zum Ende der Saison. – Foto: Verein

RWE: Krasniqi wechselt auf Leihbasis nach Ottensen Rot-Weiss Essen verleiht Erolind Krasniqi an den FC Teutonia Ottensen.

Erolind Krasniqi wird in der laufenden Saison nicht mehr für Rot-Weiss Essen auflaufen. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis zum FC Teutonia Ottensen in die Regionalliga Nord. Zur Saison 2023/24 kehrt Krasniqi an die Hafenstraße zurück.

„Ero wurde in der bisherigen Spielzeit immer wieder durch kleinere Verletzungen zurückgeworfen und kam dadurch in keinen Rhythmus. Entsprechend schwer hatte er es, auf Einsätze zu kommen. Mit Blick auf die Konkurrenz auf seiner Position wird sich dies kurzfristig wohl auch nicht ändern. Wir drücken Ero die Daumen, dass er verletzungsfrei bleibt und in der Nähe seiner Heimat wieder zu alter Stärke zurückfindet“, erklärt Sportdirektor Jörn Nowak.