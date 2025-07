In der 3. Liga spielte RWE zuletzt gegen die U23 des BVB. – Foto: SSVg Velbert 02

RWE-Kracher gegen den BVB wird zum Kassenschlager Am Montag, 28. Juli, 10 Uhr, startet für RWE-Mitglieder der Kartenvorverkauf für die DFB-Pokalpartie am 18. August gegen Borussia Dortmund.

Am Montag, 18. August, trifft Rot-Weiss Essen um 20.45 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals an der Hafenstraße auf Borussia Dortmund. Für dieses Duell können sich in der zweiten Verkaufsphase – nach den RWE-Dauerkarteninhabern – nun die rot-weissen Vereinsmitglieder ihre Tickets sichern.

Und die Vorfreude auf diese Pokalpartie ist groß: Bislang konnte RWE bereits rund 15.500 Tickets für dieses Spiel absetzen. Das Gästekontingent von Borussia Dortmund (2.500) ist darin bereits enthalten, zudem diverse Ticket-Verpflichtungen gegenüber dem DFB und deren Partner. RWE geht also noch mit rund 3.800 Tickets in den Vorverkauf für Mitglieder. Dieser startet am kommenden Montag, 28. Juli, 10 Uhr, und endet am Dienstag, 29. Juli, 20 Uhr. Hier werden wir einen digitalen Warteraum vorschalten, um per Zufallsprinzip den Mitgliedern einen Platz in der virtuellen Warteschlange zuzuteilen. Sollten danach noch Karten verfügbar sein, startet der freie Verkauf. Es sind maximal zwei Tickets pro Mitglied erhältlich.

RWE-Fans können auswählen, ob sie ihr Ticket als Print@Home-Karte bequem ausdrucken wollen oder gegen einen Aufpreis von 5 Euro per Einwurf-Einschreiben zugesendet bekommen wollen. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Online-Ticketshop. Sollten Probleme beim Login aufkommen oder offene Rückfragen bestehen, schafft Rot-Weiss Essen per Mail an ticketing@rot-weiss-essen.de Abhilfe. Information für Rollstuhlfahrer: