RWE: Koschinat bangt nach Pokalsieg um Michael Kostka

Trainer Uwe Koschinat hätte in Sonsbeck gerne auf die Verlängerung verzichtet. – Foto: Arno Wirths

Der Tenor der Aussagen von Trainer Uwe Koschinat nach dem Weiterkommen seines Drittligisten Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal beim Oberligisten SV Sonsbeck am Mittwoch war klar. Sein Team hatte eigentlich keine schlechte Partie abgeliefert, es sich aber dennoch ein Stück weit selbst zuzuschreiben, dass es nach 2:0-Führung mit einem 2:2 in die Verlängerung ging, an deren Ende dann noch ein deutlicher 7:2-Sieg stand ( wir berichteten hier ).

"Ehrlicherweise passt natürlich das 2:2, finde ich, so überhaupt nicht zu unserer Leistung, also zum Auftritt insgesamt, weil wir aus meiner Sicht zum einen eine unheimlich beschwingte erste Phase hatten, weil wir über die gesamte Spielzeit aus meiner Sicht das Tempo sehr, sehr hoch gehalten haben, weil wir wirklich eine gute Spielstruktur auf den Platz gebracht haben. Wir wussten schon, dass Sonsbeck in der Lage ist, uns auch mal zu gefährden, wir sie aber aus meiner Sicht nahezu komplett vom eigenen Tor ferngehalten haben. Und mit dem 2:0 war ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass wir das Spiel tatsächlich im schlechtesten Fall souverän runterspielen, im besten Fall es noch souveräner wird im Ergebnis", erklärte der Coach nach dem Spiel.

2:2 schockte Rot-Weiss Essen

So kann es dann auch nicht verwundern, dass er das 2:2 als "absoluten Schock" bezeichnete. Gegen Ende der regulären Spielzeit habe sein Team die Chancen noch nicht genutzt, anders als dann in der Verlängerung. Die Gegentore machen zwar nachdenklich, doch Koschinat will den Umstand, dass beide aus Standardsituationen heraus entstanden, auch nicht zu hoch hängen. "Ich finde, dass gerade beim Anschlusstreffer zum 1:2 der Spieler, der aus meiner Sicht heute auch einen großen Beitrag in so einem dreckigen Spiel geliefert hat, für eine gute Stabilität, nämlich Ruben Reisig, in der Situation einfach nicht gut im Zweikampf stand. Dass er sich da auf seine Größe verlassen hat. Und manchmal ist das die schlimmste Situation. Und das hat natürlich Sonsbeck komplett wachgeküsst. Ich glaube, das zweite Tor, darüber müssen wir nicht lange reden, war eben schon eine Fehleinschätzung. Und wir machen einen eigentlich total ungefährlichen Ball scharf durch das Köpfen in die Mitte. Am Ende, glaube ich, ist es gar nicht so leicht, das zu erklären, weil es ja zum einen so aus dem Nichts herauskommt. Ich finde, wir sind vorher nicht geschwommen. Wir sind auch danach nicht geschwommen. Und deswegen darf eins eben nicht passieren, dass es irgendwann so eine selbst erfüllende Prophezeiung wird." So sei es nicht in seinem Sinne gewesen, dass das Team in der Englischen Woche über die lange Distanz habe gehen müssen.