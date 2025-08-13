RWE-Knoten platzt in Meerbusch erst spät

Vorbericht

Mit zwei Punkten aus zwei Spielen rangiert Rot-Weiss Essen nach dem Saisonstart in der 3. Liga im Mittelfeld. Am kommenden Montag steigt das große DFB-Pokalspiel gegen den BVB, zuvor wird allerdings noch getestet: Am Mittwoch gastiert RWE beim Oberligisten TSV Meerbusch, allerdings gibt es eine Besonderheit zu beachten. Z

uschauer sind nämlich nicht zugelassen, wie Rot-Weiss Essen mitteilt: "Ein paar Tage vor dem Pokalduell mit Borussia Dortmund am Montag, 18. August, 20.45 Uhr, bestreitet Rot-Weiss Essen ein Testspiel beim Oberligisten TSV Meerbusch. Die Partie findet am Mittwochabend, 13. August, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt."