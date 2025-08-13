 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
RWE testet in Essen.
RWE testet in Essen. – Foto: Markus Verwimp

RWE-Knoten platzt in Meerbusch erst spät

Der TSV Meerbusch hat sein Testspiel gegen Rot-Weiss Essen mit 0:5 verloren, dabei kassierte der Oberligist vier Gegentore erst in der Schlussphase.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Oberliga Niederrhein
RW Essen
TSV Meerbus.

Rot-Weiss Essen hat den Geheimtest unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Oberligisten TSV Meerbusch mit 5:0 (1:0) gewonnen. Der Drittligist zog dabei erst in der Schlussphase davon, bis zur 70 Minute führte RWE durch ein Tor von Marvin Obuz nur mit 1:0.

TSV Meerbusch – Rot-Weiss Essen 0:5
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers)
Tore: 0:1 Marvin Obuz (41.), 0:2 Ramien Safi (71.), 0:3 Tom Moustier (78.), 0:4 Ahmet Arslan (80.), 0:5 Ahmet Arslan (84.)

Heute, 18:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
0
5
Abpfiff

Vorbericht

Mit zwei Punkten aus zwei Spielen rangiert Rot-Weiss Essen nach dem Saisonstart in der 3. Liga im Mittelfeld. Am kommenden Montag steigt das große DFB-Pokalspiel gegen den BVB, zuvor wird allerdings noch getestet: Am Mittwoch gastiert RWE beim Oberligisten TSV Meerbusch, allerdings gibt es eine Besonderheit zu beachten. Z

uschauer sind nämlich nicht zugelassen, wie Rot-Weiss Essen mitteilt: "Ein paar Tage vor dem Pokalduell mit Borussia Dortmund am Montag, 18. August, 20.45 Uhr, bestreitet Rot-Weiss Essen ein Testspiel beim Oberligisten TSV Meerbusch. Die Partie findet am Mittwochabend, 13. August, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt."

Ob Trainer Uwe Koschinat im Geheimtest möglicherweise die Startelf für das Dortmund-Spiel testet, bleibt abzuwarten. Meerbusch startet nach der 0:1-Niederlage im Niederrheinpokal beim SC Union Nettetal erst am kommenden Sonntag in die neue Oberliga-Saison. Vor dem Auswärtsspiel beim VfB Homberg werden die Schützlinge von Marcel Winkens von Essen also noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, bevor es dann wieder um Punkte geht.

>>> Liveticker TSV Meerbusch - Rot-Weiss Essen - wenn möglich

Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp (allgemein News, größere Themen)

>>> FuPa Duisburg-Dinslaken-Mülheim auf WhatsApp

>>> FuPa Düsseldorf auf WhatsApp

>>> FuPa Essen auf WhatsApp

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> FuPa Kleve-Geldern auf WhatsApp

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> FuPa Mönchengladbach-Viersen auf WhatsApp

>>> FuPa Oberhausen-Bottrop auf WhatsApp

>>> FuPa Rees-Bocholt auf WhatsApp

>>> FuPa Remscheid-Solingen auf WhatsApp

>>> FuPa Wuppertal-Niederberg auf WhatsApp

>>> Der Frauenfußball am Niederrhein auf WhatsApp

>>> Der MSV Duisburg präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Der KFC Uerdingen präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Die Regionalliga West präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Die Oberliga Niederrhein präsentiert von FuPa auf WhatsApp

Aufrufe: 013.8.2025, 21:22 Uhr
André NückelAutor