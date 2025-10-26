RWE kann Liga A abhaken, MSV noch mit Chancen, Topspiel am Sonntag

So langsam aber sicher biegt die DFB-U19-Nachwuchsliga auf die Zielgerade ein. Am 10. Spieltag stehen einige spannende Partien an. Der MSV Duisburg wahrte mit einem Sieg gegen Viktoria Köln seine Chancen auf den Einzug in die Liga A. Der 1. FSV Mainz und der 1. FC Köln treffen am Sonntag im Topspiel der Gruppe G aufeinander. Eine Vorentscheidung steht auch in der Gruppe H an, wenn Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufeinandertreffen, in der Gruppe I dürfte es nur noch um den Relegationsplatz gehen. Alle Begegnungen im Überblick.
Der MSV Duisburg hat seine Chance gewahrt, noch in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga einzuziehen. Am Samstag besiegten die Zebras die Gäste von Viktoria Köln mit 2:1. Die Domstädter waren nach zwölf Minuten durch Aboubaker El-Chaar in Führung gegangen, nach dem Seitenwechsel schlug Duisburg dann zurück. Zunächst erzielte Mohammed Berrahou den Ausgleich (52.), dann markierte Ole Rinke mit seinem vierten Saisontor den Siegtreffer und 2:1-Endstand (73.). Im Kellerduell haben sich die SV Elversberg und Alemannia Aachen 2:2-Unentschieden getrennt. Aachen vergab einen Strafstoß, der Elversberger Ausgleich fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.
11. Spieltag
So., 02.11.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
So., 02.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - FSV Mainz 05
So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Viktoria Köln - SV Elversberg
12. Spieltag
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln
_______________
Rot-Weiss Essen dürfte die letzte Chance auf den Einzug in die Liga A verspielt haben. Am Samstag unterlag die Elf von der Hafenstraße nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung noch mit 3:4 beim SV Wehen Wiesbaden. Zwischen der 67. und 81. Minute drehte Wiesbaden mit drei Toren die Partie und zog im Klassement an Essen vorbei. Doch auch für Wehen dürfte es im neuen Jahr nur in der Liga B weitergehen. Im Kellerduell setzte sich der FSV Frankfurt mit 2:1 beim TSV Schott Mainz durch.
11. Spieltag
Fr., 31.10.25 14:30 Uhr VfL Bochum - Borussia Dortmund
So., 02.11.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Wehen Wiesbaden
So., 02.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Schott Mainz
12. Spieltag
Mi., 24.09.25 17:00 Uhr VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FSV Frankfurt
_______________
Nach dem 3:2-Erfolg von Borussia Mönchengladbach bei Preußen Münster dürfte den Fohlen der Einzug in die Liga kaum noch zu nehmen sein. Erst in der Nachspielzeit markierte die Borussia in einem umkämpften Spiel den Siegtreffer. Im Verfolgerduell setzte sich der SC Paderborn gegen den SV Meppen durch und kletterte damit auf den Relegationsplatz.
11. Spieltag
Mi., 24.09.25 18:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - DSC Arminia Bielefeld 2:0
Sa., 01.11.25 12:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Paderborn 07
So., 02.11.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Preußen Münster
So., 02.11.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Rot-Weiß Oberhausen
12. Spieltag
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SC Preußen Münster - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach
Sa., 22.11.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Meppen