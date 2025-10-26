RWE kann Liga A abhaken, MSV noch mit Chancen, Topspiel am Sonntag

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag

So., 02.11.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg

So., 02.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - FSV Mainz 05

So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Viktoria Köln - SV Elversberg



12. Spieltag

Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf

Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen

Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Rot-Weiss Essen dürfte die letzte Chance auf den Einzug in die Liga A verspielt haben. Am Samstag unterlag die Elf von der Hafenstraße nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung noch mit 3:4 beim SV Wehen Wiesbaden. Zwischen der 67. und 81. Minute drehte Wiesbaden mit drei Toren die Partie und zog im Klassement an Essen vorbei. Doch auch für Wehen dürfte es im neuen Jahr nur in der Liga B weitergehen. Im Kellerduell setzte sich der FSV Frankfurt mit 2:1 beim TSV Schott Mainz durch.