RWE-Juwele bekommen Spielpraxis in Rudolstadt

Rechtsverteidiger Sami Chentoufi und Linksverteidiger Raphael Jacky sollen beim Thüringer Oberligisten regelmäßig Spielpraxis im Herrenbereich sammeln. Die Leihen sind zunächst bis zum Sommer 2027 befristet.
Parallel dazu hat der Regionalligist den Vertrag mit Raphael Jacky vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und unterstreicht damit das Vertrauen in den eigenen Nachwuchs.
„Sami und Raphael haben sich ihre Profiverträge mit ihren Leistungen verdient und verfügen über großes Entwicklungspotenzial. Für junge Spieler ist regelmäßige Einsatzzeit enorm wichtig. Mit der Leihe nach Rudolstadt schaffen wir für beide ein Umfeld, in dem sie sich sportlich weiterentwickeln können“, erklärt Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber.
Beide Defensivspieler stammen aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Rot-Weiß Erfurt und zählen zu den Perspektivspielern des Vereins. Chentoufi ist überwiegend auf der rechten Abwehrseite zu Hause, Jacky agiert auf der linken Seite der Viererkette. Rot-Weiß Erfurt will die Entwicklung beider Talente während der Leihzeit eng begleiten. Für Chentoufi und Jacky bietet sich in Rudolstadt die Chance, auf Oberliga-Niveau wertvolle Erfahrungen im Männerfußball zu sammeln.
Die beiden Leihspieler aus Erfurt sind Teil eines größeren personellen Umbruchs beim FC Einheit Rudolstadt. Nach zahlreichen Abgängen – unter anderem wechselten Szymon Frąckowiak und Marlon Siegel zum SV SCHOTT Jena sowie Justin Smyla zum ZFC Meuselwitz – hat der Oberligist bereits mehrere Neuzugänge verpflichtet. Neben den Erfurter Talenten Chentoufi, Jacky und Lenny Weigand verstärken unter anderem Nima Amiri (FSV Optik Rathenow), Luka Jovic und Richard Steinhäuser (beide FC Carl Zeiss Jena), Ole Hähnert (RB Leipzig), Andy Haupt (BSG Wismut Gera) sowie Hannes Czerwonka aus der eigenen zweiten Mannschaft den Kader. Damit nimmt das Gesicht der Mannschaft für die Saison 2026/27 deutlich neue Konturen an.