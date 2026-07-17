RWE-Juwele bekommen Spielpraxis in Rudolstadt Der FC Rot-Weiß Erfurt gibt zwei Nachwuchsspieler für die kommende Oberliga-Saison an den FC Einheit Rudolstadt ab. von FuPa Thüringen / PM RWE · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Junghanns

Rechtsverteidiger Sami Chentoufi und Linksverteidiger Raphael Jacky sollen beim Thüringer Oberligisten regelmäßig Spielpraxis im Herrenbereich sammeln. Die Leihen sind zunächst bis zum Sommer 2027 befristet.

Parallel dazu hat der Regionalligist den Vertrag mit Raphael Jacky vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und unterstreicht damit das Vertrauen in den eigenen Nachwuchs. „Sami und Raphael haben sich ihre Profiverträge mit ihren Leistungen verdient und verfügen über großes Entwicklungspotenzial. Für junge Spieler ist regelmäßige Einsatzzeit enorm wichtig. Mit der Leihe nach Rudolstadt schaffen wir für beide ein Umfeld, in dem sie sich sportlich weiterentwickeln können“, erklärt Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber.