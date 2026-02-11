RWE-Jubiläumsspiel fällt ins Wasser

– Foto: Marcel Junghanns

Wie der Verein per Pressemitteilung mitteilte, ist der Rasen im Steigerwaldstadion weiterhin schneebedeckt und durch die Witterung der vergangenen Wochen tief gefroren.

Ein Räumen des Schnees würde den Platz unter den derzeitigen Bedingungen zusätzlich beschädigen. Zudem wäre das Spielfeld aufgrund der starken Nässe selbst bei einem (teilweisen) Auftauen durch die angekündigten milderen Temperaturen nicht bespielbar.

Besonders bitter: Die Partie war als Jubiläumsspiel anlässlich des 60. Vereinsgeburtstags geplant. Entsprechend groß ist das Bedauern bei den Verantwortlichen über die notwendige Absage.