RWE ist raus: Guirassy sticht ins Essener Herz

Auf dem Papier war es eine vermeintlich leichte Aufgabe für Borussia Dortmund in der ersten Runde um den DFB-Pokal. Der BVB gastierte bei Drittligist Rot-Weiss Essen unter Flutlicht an der ausverkauften Hafenstraße. Auf dem Platz hielt der vermeintliche Underdog dagegen und hätte zur Pause sogar in Führung liegen müssen. Der Treffer fiel nach der Pause dann aber auf der anderen Seite und zerstörte den rot-weissen Pokaltraum.

Der BVB begann gleich druckvoll und versuchte damit den Worten seines Trainers Niko Kovac Taten folgen zu lassen, der angekündigt hatte, schnell für klare Verhältnisse sorgen zu wollen. Mit einem Distanzschuss eröffnete Marcel Sabitzer noch in der ersten Minute die Dortmunder Offensivbemühungen. Golz war auf dem Posten und konnte das Spielgerät sicher aufnehmen. Ein weiterer Versuch von Felix Nmecha nur wenige Augenblicke später forderte Jakob Golz, der nach überstandener Verletzung für Felix Wienand ins Tor zurückgekehrt war, mehr, der nur zur Seite abklatschen lassen konnte. Dann hatte sich die RWE-Defensive gefunden und bildete ein solides Bollwerk. Das war auch nötig, denn wirklich Entlastung gab es kaum, zudem unterliefen den Rot-Weissen einige leichtfertige Ballverluste im Spielaufbau, die gleich zu gefährlichen Kontern führten.

Ramien Safi konnte schließlich die erste Chance für Essen verbuchen. 19 Minuten waren gespielt, als er mit viel Tempo in die Mitte zog und aus rund 18 Meter BVB-Schnapper Gregor Kobel einer ersten Prüfung unterzog. Ein Dortmunder Ballverlust führte zum Tempo-Gegenstoß der Essener. In aussichtsreicher Position suchte Safi den Mitspieler in der Mitte, fand aber nur einen Dortmunder Fuß, sodass es Eckball gab. (23.) Trotzdem markierte das die bis dahin beste Torchance der Begegnung. Auch in der Folge stellte Safi die Dortmunder Hintermannschaft mit seiner Geschwindigkeit immer wieder vor eine Herausforderung.

Ein weiter Einwurf von Tom Moustier kam über Umwege zum im Rückraum lauernden Kaito Mizuta. Der fackelte nicht lange und zog mit dem Vollspann ab. Kobel musste sich ordentlich strecken, um den Ball vor der Linie abzufangen (32.). Der RWE wurde in dieser Phase immer agiler und hatte scheinbar den ersten Respekt vor dem Champions-League-Teilnehmer abgelegt. Doch auch der BVB war noch anwesend. Ein feiner Steckpass auf Maximilian Beier konnte Golz im direkten Duell entschärfen und auch der Nachschuss von Serhou Guirassy fand kein Vorbeikommen am starken Essener Schlussmann (36.). Kurz vor der Pause hätte der RWE in Führung gehen müssen. Mit einem tiefen Pass wurde Safi auf die Reise geschickt und er lief allein auf Kobel zu. Im direkten Duell behielt der Borusse jedoch die Oberhand, blieb lange oben und konnte so den Versuch des quirligen Angreifers unterbinden (42.).

Den zweiten Durchgang leitete die Essener Fanszene mit einer sehenswerten Pyroshow ein, die aus roten Blinkern bestand und sich über die gesamte Hintertortribüne erstreckte. Bengalische Fackeln erblickten im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten immer wieder das Licht der Welt und sorgten so für eine ganz besondere Atmosphäre. Auf dem Rasen blieb er derweil bei einem umkämpften, einem engen Duell. Mehr investierten zu diesem Zeitpunkt die Hausherren. Lucas Brumme marschierte über links, zog in die Mitte und kam dann doch nicht durch (60.). Kovac reagierte und brachte mit Jobe Bellingham und Julian Brandt zwei nominelle Stammspieler. Pascal Groß und Beier mussten Platz machen (63.). Der BVB war gleich zielstrebiger, ohne aber die ganz zwingenden Chancen kreieren zu können.

Treffer aus dem Nichts

Eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit reagierte auch Koschinat, brachte Marvin Obuz und Franci Bouebari für Ahmet Arslan und Brumme. Aus dem Nichts fiel dann aber die Führung für den BVB. Guirassy bekam an der Strafraumkante den Ball, drehte sich einmal um die eigene Achse und vollstreckte flach ins lange Eck. Golz streckte sich vergebens und konnte dem Spielgerät nur noch hinterherschauen (80.). Essen riskierte nun alles und brachte mit Dominik Martinovic und Torben Müsel frische Kräfte für die Offensive.

Die Essener warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, die ganz große Chance konnten sie aber nicht mehr herausspielen. Am Ende bleibt eine starke Leistung des Drittligisten und ein erschreckend harmloser Auftritt der Gäste aus Dortmund. Trotzdem ist der BVB weiter im Wettbewerb vertreten, RWE kann sich nun vollumfänglich auf die 3. Liga konzentrieren, in der es bereits am Freitag mit dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden weitergeht.