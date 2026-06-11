"RWE ist durch": Reusrather Ernüchterung nach Relegations-Pleite Rot-Weiss Essen II gewinnt das erste Relegationsspiel zur Landesliga beim SC Germania Reusrath mit 3:0. So blicken die Trainer auf die neue Ausgangslage von Markus Becker · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Bema (am Ball) traf doppelt. – Foto: Markus Becker

Rot-Weiss Essen II ließ beim 3:0 gegen den SC Germania Reusrath die Muskeln spielen. Nach einer insgesamt dominanten Vorstellung reißt die Profi-Reserve das Tor zur Landesliga sperrangelweit auf.

Dabei hatte sich Reusrath bewusst auf die Spielweise des Gegners eingestellt. "Es war klar, dass RWE mehr Ballbesitz haben wird“, erklärte Germania-Trainer Marco Schobhofen nach der Partie. "Aber wir haben es gegen den Ball richtig gut gemacht.“ Bis zur 37. Minute, als seine Mannschaft Joel Bema im Strafraum etwas zu viel Platz gewährte, was der Stürmer eiskalt zum Führungstreffer ausnutzte. Mit dem Wiederbeginn blieb den Reusrathern auch die notwendige Prise Spielglück verwehrt. Armel Ange Kouassi hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde vom eigenen Mitspieler unglücklich auf der Linie abgewehrt. Stattdessen stand es nach einem Geniestreich von Orcun Mengenli plötzlich 0:2 aus Sicht der Hausherren (50.). Fünf Minuten später machte Bema mit dem dritten Treffer fast schon alles klar.

Besonders nach dem 2:0 durch Mengenli explodierte die Bank von Rot-Weiss förmlich. – Foto: Markus Becker

"Unsere Fehler wurden heute knallhart bestraft“, resümierte Schobhofen. Und das, obwohl sich sich seine Schützlinge sehr viel für den zweiten Durchgang vorgenommen hatten. Der Spielverlauf wirkte schlussendlich jedoch als Genickbruch. "Wir haben gesagt, dass wir auf das 1:1 gehen wollen. Ich glaube, dann hätte es hier noch mal richtig gebrannt.“ Lorenz sieht optimale Ausgangslage RWE-Trainer Stefan Lorenz zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft entsprechend zufrieden. "Wir haben relativ schnell die Kontrolle gehabt und wenig zugelassen“, bilanzierte der Coach. Tatsächlich fanden sich die Essener in der Schlussminuten mit der klaren Führung im Rücken auch in einer defensiveren Ausrichtung wieder, boten dem Kontrahenten allerdings auch in dieser Phase fast gar nichts an . Zwar räumte Lorenz ein, dass seine Mannschaft mit der dicken Chance von Kouassi etwas Glück benötigte, insgesamt sei der Erfolg aber verdient gewesen. "Mit dem dritten Tor war das Spiel durch. Aus unserer Sicht ist es nahezu optimal gelaufen.“ Neben Doppelpacker Bema verdiente sich auch Mengenli ein Extralob, dessen Kerngeschäft nicht unbedingt das Toreschießen ist, mit seinem Treffer aus 30 Metern dafür umso mehr für das Highlight des Tages sorgte. "Das war natürlich ein Traumtor. Von weiter weg kann er. Je näher es ans Tor geht, umso schwieriger wird es für ihn“, witzelte Lorenz über das 2:0 des Winterzugangs, adelte den Mittelfeldmotor im nächsten Atemzug dafür umso mehr. "Er holt sich vorher selbst den Ball. Diese Mentalität, die der Orcun vermittelt, war genau das Puzzlestück auf der Sechs, die uns gegenüber der Hinrunde gefehlt hatte.“ Reusrath fährt ohne große Hoffnung nach Broekhuysen Während Essen nun alle Trümpfe in der eigenen Hand hält, herrschte auf Reusrather Seite Ernüchterung. Schobhofen äußerte sich offen zur Ausgangslage vor dem zweiten Spiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen (14. Juni)

Schobhofen glaubt nicht mehr an den Aufstieg. – Foto: Markus Becker