"RWE ist durch": Reusrather Ernüchterung nach Relegations-Pleite

Rot-Weiss Essen II ließ beim 3:0 gegen den SC Germania Reusrath die Muskeln spielen. Nach einer insgesamt dominanten Vorstellung reißt die Profi-Reserve das Tor zur Landesliga sperrangelweit auf.
Dabei hatte sich Reusrath bewusst auf die Spielweise des Gegners eingestellt. "Es war klar, dass RWE mehr Ballbesitz haben wird“, erklärte Germania-Trainer Marco Schobhofen nach der Partie. "Aber wir haben es gegen den Ball richtig gut gemacht.“ Bis zur 37. Minute, als seine Mannschaft Joel Bema im Strafraum etwas zu viel Platz gewährte, was der Stürmer eiskalt zum Führungstreffer ausnutzte.
Mit dem Wiederbeginn blieb den Reusrathern auch die notwendige Prise Spielglück verwehrt. Armel Ange Kouassi hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde vom eigenen Mitspieler unglücklich auf der Linie abgewehrt. Stattdessen stand es nach einem Geniestreich von Orcun Mengenli plötzlich 0:2 aus Sicht der Hausherren (50.). Fünf Minuten später machte Bema mit dem dritten Treffer fast schon alles klar.
"Unsere Fehler wurden heute knallhart bestraft“, resümierte Schobhofen. Und das, obwohl sich sich seine Schützlinge sehr viel für den zweiten Durchgang vorgenommen hatten. Der Spielverlauf wirkte schlussendlich jedoch als Genickbruch. "Wir haben gesagt, dass wir auf das 1:1 gehen wollen. Ich glaube, dann hätte es hier noch mal richtig gebrannt.“
RWE-Trainer Stefan Lorenz zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft entsprechend zufrieden. "Wir haben relativ schnell die Kontrolle gehabt und wenig zugelassen“, bilanzierte der Coach. Tatsächlich fanden sich die Essener in der Schlussminuten mit der klaren Führung im Rücken auch in einer defensiveren Ausrichtung wieder, boten dem Kontrahenten allerdings auch in dieser Phase fast gar nichts an .
Zwar räumte Lorenz ein, dass seine Mannschaft mit der dicken Chance von Kouassi etwas Glück benötigte, insgesamt sei der Erfolg aber verdient gewesen. "Mit dem dritten Tor war das Spiel durch. Aus unserer Sicht ist es nahezu optimal gelaufen.“
Neben Doppelpacker Bema verdiente sich auch Mengenli ein Extralob, dessen Kerngeschäft nicht unbedingt das Toreschießen ist, mit seinem Treffer aus 30 Metern dafür umso mehr für das Highlight des Tages sorgte. "Das war natürlich ein Traumtor. Von weiter weg kann er. Je näher es ans Tor geht, umso schwieriger wird es für ihn“, witzelte Lorenz über das 2:0 des Winterzugangs, adelte den Mittelfeldmotor im nächsten Atemzug dafür umso mehr. "Er holt sich vorher selbst den Ball. Diese Mentalität, die der Orcun vermittelt, war genau das Puzzlestück auf der Sechs, die uns gegenüber der Hinrunde gefehlt hatte.“
Während Essen nun alle Trümpfe in der eigenen Hand hält, herrschte auf Reusrather Seite Ernüchterung. Schobhofen äußerte sich offen zur Ausgangslage vor dem zweiten Spiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen (14. Juni)
"Ich habe den Jungs gerade gesagt: Ich bin realistisch. RWE ist durch den Sieg durch. Wir fahren da hin, aber wir werden nichts mehr erreichen“, erklärte der Germania-Trainer. Zwar wolle seine Mannschaft beim Vizemeister der Bezirksliga-Gruppe 4 noch einmal eine gute Leistung zeigen, an eine Wende im Aufstiegs-Dreikampf glaubt er aber nicht mehr. "Das ist vorbei", sagte er abschließend.
Ganz anders die Stimmung bei RWE. Lorenz betonte, dass seine Mannschaft nun auch die gute Ausgangslage ins Ziel bringen möchte. "Wir wollen aufsteigen. Wir haben es in der Saison nicht geschafft, jetzt gehen wir den Weg.“ Die Erfahrung innerhalb des Teams sei auch eine entscheidende Trumpfkarte gegenüber Reusrath gewesen.
Sollte Broekhuysen gegen Reusrath nicht gewinnen, würde RWE im letzten Spiel sogar in jedem Fall ein Punkt reichen. Doch auch unabhängig davon gehen die Essener mit exzellenten Aussichten ins wohl finale Saisonspie. "Einen Schritt haben wir gemacht“, sagte Lorenz. "Aber einen müssen wir noch gehen.“
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