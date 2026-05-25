RWE in Fürth: Koschinat fordert "mehr als dagegenhalten"

– Foto: Markus Becker

Mit dem 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel im Rücken reist Rot-Weiss Essen zum entscheidenden Relegations-Rückspiel zur SpVgg Greuther Fürth. Trotz des Vorteils wollte Uwe Koschinat auf der Pressekonferenz vor der Partie nichts von einer verwaltenden Herangehensweise wissen. Vielmehr forderte der RWE-Coach einen aktiven und mutigen Auftritt seiner Mannschaft.

Personell kann der 54-Jährige dabei erneut auf denselben Kader wie im Hinspiel zurückgreifen. Klaus Gjasula und Franci Bouebari bleiben keine Optionen.

“Der schlechteste Ratgeber wäre nur kompakt und defensiv zu reagieren“, erklärte Koschinat. Stattdessen müsse seine Mannschaft “mehr als dagegenhalten“ und selbst versuchen, das Spiel aktiv zu gestalten. Die Marschroute sei klar: “Wir werden absolut bestrebt sein, möglichst schnell auch selbst in Führung zu gehen.“

Mit Blick auf den Gegner erwartet der RWE-Trainer eine offensiv ausgerichtete Fürther Mannschaft. Das Potenzial dazu zeigten den Kleeblätter nicht zuletzt am finalen Zweitliga-Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf (3:0), als sie einen direkten Konkurrenten in einer hohen Drucksituation förmlich überrannten. Im Nachgang der Hinspielniederlage an der Hafenstraße wurde auf Seiten der Fürther auch eine mutige Herangehensweise angekündigt.

“Das bedeutet für uns, dass die Fürther mit einer offensiven Aufstellung ans Werk gehen werden, dass sie möglichst schnell ihr eigenes Publikum hinter sich bringen wollen“, sagte Koschinat. Möglich seien dabei auch taktische Anpassungen wie ein System mit zwei Spitzen um Noel Futkeu und Dennis Srbeny.

Gleichzeitig warnte der Coach davor, sich ausschließlich auf den Gegner zu fokussieren. Auch bei RWE gebe es noch “in allen Teilbereichen“ Luft nach oben. Lediglich die Boxverteidigung hob Koschinat explizit hervor: “Da haben wir sehr, sehr stark einen riesigen Schritt in den letzten Wochen nach vorne gemacht.“

Koschinat lobt Defensive um Hüning

Ein Schlüssel wird erneut der Umgang mit Fürths Toptorjäger Noel Futkeu sein. Im Hinspiel hatte RWE den Zweitliga-Torschützenkönig über weite Strecken aus dem Spiel genommen. Besonders Ben Hüning verdiente sich im Zuge dessen ein Extralob.

Koschinat warnte allerdings davor, Futkeu vorzeitig abzuschreiben: "Man hat gesehen, dass dieser Spieler eine enorme Entwicklung genommen hat. Weil er sich nicht so sehr von Rahmenbedingungen ablenken lässt, weil er weiß, dass er sehr wenig benötigt, um erfolgreich zu sein."

Eine Szene kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit ist Koschinat im Hinblick dessen besonders in Erinnerung geblieben, als Futkeu mit dem Rücken zum Tor mit einer Art Fallrückzieher aus einer Halbchance für große Gefahr im RWE-Strafraum sorgte. Gerade die Qualität, ein Spiel mit einer besonderen Aktion zu entscheiden - ähnlich wie es Torben Müsel im Hinspiel für RWE gelang - ist in der Fürther Offensivreihe vorhanden

Abiyama drängt sich auf

Offen ließ Koschinat hingegen noch personelle Veränderungen in der eigenen Startelf. Gerade Dickson Abiama, der nach seiner Einwechslung im Hinspiel für viel Belebung sorgte, ist eine ernsthafte Option.

“Das ist schon auch eine spannende Entscheidung für mich“, sagte Koschinat. Der Offensivspieler sei wieder “ganz, ganz nah an der Form“ vor seiner Verletzung. Gleichzeitig verwies der Trainer darauf, dass Abiama sowohl als Joker als auch von Beginn an bereits starke Leistungen gezeigt habe.

"An die Hafenstraße wird Fürth nicht herankommen"

Großes Vertrauen setzt der RWE-Coach erneut in die Unterstützung der Fans. Rund 2300 Essener Anhänger werden die Mannschaft nach Franken begleiten. Zwar rechnet Koschinat mit einer deutlich lauteren Atmosphäre als bei einem gewöhnlichen Zweitligaspiel in Fürth, einschüchtern lasse sich seine Mannschaft davon aber nicht.

“Ich glaube, an die Hafenstraße wird Fürth nicht herankommen“, sagte der Trainer. Seine Mannschaft habe gerade in hitzigen Auswärtsspielen wie in Cottbus oder Duisburg bereits bewiesen, mit solchen Kulissen umgehen zu können.

Trotz des knappen Vorsprungs bleibt die Botschaft des Trainers eindeutig: RWE will das Rückspiel nicht verwalten, sondern aktiv gestalten. “Wir haben da schon eine sehr, sehr klare Idee, wie wir in Fürth auftreten wollen“, betonte Koschinat.