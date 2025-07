RWE III meldet sich vorzeitig vom Spielbetrieb ab

Aufstiegschance jüngst zerbrochen

Im sportlichen Unterbau der Profimannschaft deutete sich lange Zeit ein Doppel-Jubiläum an: Der Zweitvertretung gelang der souveräne Durchmarsch in die Bezirksliga, auch die dritte Mannschaft liebäugelte lange mit dem Aufstieg in die Kreisliga B. Am Ende landete das Team von Benjamin de Biasi auf dem dritten Tabellenplatz der Essener Kreisliga C, Gruppe 2.