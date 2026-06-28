RWE II verpflichtet 22-Jährigen mit Regionalliga-Erfahrung

In diesem Farbton wird Petritt auch in der kommenden Spielzeit auflaufen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Mit drei Aufstiegen in Serie ist Rot-Weiss Essen II dem früheren Oberliga-Niveau wieder ein großes Stück näher gekommen. Nachdem die Reserve 2013/14 aus der Oberliga zurückgezogen worden war, soll der erfolgreiche Weg nun auch in der Landesliga fortgesetzt werden. Dafür setzen die Verantworltichen auf gezielte Verstärkungen zum bewährten Personal.

Nach dem Sprung in die Landesliga setzt die Reserve von Rot-Weiss Essen ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Mit Nico Petritt steht der fünfte Neuzugang für die kommende Saison fest. Der 22-Jährige kommt vom VfB Bottrop und soll dabei helfen, die ambitionierten Ziele der Essener weiter voranzutreiben.

Für Petritt spielte die sportliche Perspektive eine entscheidende Rolle. "Das Essener Konzept hat mich abgeholt. Die Verantwortlichen haben mir gesagt, was sie in den nächsten zwei Jahren vorhaben“, sagte der Defensivspieler gegenüber der WAZ.

Der Wechsel passt zur Entwicklung der Essener Zweitvertretung. Nachdem die Mannschaft vor gut einem Jahrzehnt aus der Oberliga zurückgezogen worden war, gelang nun bereits der dritte Aufstieg in Serie. So kommt das Team um Trainer Stefan Lorenz dem abgestrebten Ziel eines echten Unterbaus für den Profibereich immer näher. Schon in der Vorsaison konnte Nico Schulte-Kellinghaus aus der U19 der Rot-Weissen wichtige Erfahrungen im Seniorenberich sammeln, was auch die kürzliche Leihe zu Regionalligist SG Wattenscheid vereinfachte. Weitere Beispiele sind für die kommende Spielzeit zu erwarten.

Eingespielter Kern bleibt zusammen

Der Transfer Petritts fügt sich in die Kaderstrategie der Essener ein. Erstmals musste sich Rot-Weiss Essen II den Aufstieg in dieser Saison hart - und zwar über Umwege- erarbeiten. Die Qualität von Routiniers wie Marcel Platzek, und Kevin Grund allein reichte in der Hinrunde nicht aus, um die Liga wie in den Vorjahren zu dominieren. Mit den Winterzugängen Orcun Mengenli und Ole Nissen gewann die Mannschaft an Stabilität und schaffte dank einer unwiderstehlichen Aufholjagd auch noch über die Relegation den Sprung in die Landesliga. Mit Petritt folgt nun der nächste Spieler, der bereits höherklassige Erfahrung mit sich bringt.

Nach seiner Ausbildung beim VfL Bochum kam Petritt nämlich für Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga zum Einsatz. Vor seinem Wechsel nach Bottrop spielte er außerdem für die SpVg Schonnebeck in der Oberliga.

"RWE hat mit seiner Reserve ambitionierte Ziele, das Team soll den Unterbau für die erste Mannschaft bilden. Mich an dieser Aufgabe beteiligen zu können, reizt mich sehr“, erklärte Petritt gegenüber der WAZ. Mittelfristig soll auch aus der Landesliga der Aufstieg gelingen. In Petritt erhoffen sich die Rot-Weissen ein passendes Puzzlestück dafür gefunden zu haben.

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